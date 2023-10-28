جایگاه دومی ایران در بازی های پاراآسیایی قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی روز جمعه به کار خود در روز پنجم این بازی ها پایان داد که پس از چهار روز جایگاه دومی جدول توزیع مدال ها را از دست داد.

در پایان روز پنجم بازی ها ژاپنی ها در تعداد ۳۹ مدال طلا با ایران برابر شدند و به واسطه مدال های نقره بیشتر جایگاه دومی ایران را از آن خود کردند. این جایگاه اما امروز با طلایی شدن نمایندگان کشورمان در پارادوومیدانی، پاراشطرنج و پاراوزنه برداری دوباره به ایران بازگردانده شد.

در حال حاضر ایران با ۴۴ مدال طلا ، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مدال برنز در رده دوم جدول قرار دارد و ژاپن با ۲ طلا کمتر در جایگاه سوم ایستاده است.

با توجه به اینکه ژاپنی ها در رقابت های باقی مانده بازی های پاراآسیایی نماینده دیگری ندارند، جایگاه ایران قطعی است.