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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

جایگاه دومی ایران در بازی های پاراآسیایی قطعی است

جایگاه دومی ایران در بازی های پاراآسیایی قطعی است

اگرچه هنوز بازی های پاراآسیایی به طور کامل به پایان نرسیده اما جایگاه دومی کاروان «فرزندان ایران» در این بازی ها قطعی است.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی روز جمعه به کار خود در روز پنجم این بازی ها پایان داد که پس از چهار روز جایگاه دومی جدول توزیع مدال ها را از دست داد.

در پایان روز پنجم بازی ها ژاپنی ها در تعداد ۳۹ مدال طلا با ایران برابر شدند و به واسطه مدال های نقره بیشتر جایگاه دومی ایران را از آن خود کردند. این جایگاه اما امروز با طلایی شدن نمایندگان کشورمان در پارادوومیدانی، پاراشطرنج و پاراوزنه برداری دوباره به ایران بازگردانده شد.

در حال حاضر ایران با ۴۴ مدال طلا ، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مدال برنز در رده دوم جدول قرار دارد و ژاپن با ۲ طلا کمتر در جایگاه سوم ایستاده است.

با توجه به اینکه ژاپنی ها در رقابت های باقی مانده بازی های پاراآسیایی نماینده دیگری ندارند، جایگاه ایران قطعی است.

جایگاه دومی ایران در بازی های پاراآسیایی قطعی است

کد مطلب 5923372

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