رقابت «علت مرگ: نامعلوم» در جشنواره هوف آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «علت مرگ: نامعلوم» به نویسندگی و کارگردانی علی زرنگار در بخش اصلی پنجاه و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم هوف آلمان رقابت می‌کند.

این فستیوال تا ۲۹ اکتبر مصادف با ۷ آبان در حال برگزاری است.

این دومین حضور جهانی «علت مرگ: نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار و تهیه‌کنندگی مجید برزگر است که پیش از این در بخش استعداد جدید آسیایی بیست و پنجمین دوره جشنواره شانگهای چین به نمایش در آمد و جایزه بهترین فیلمبرداری به داوود ملک‌حسینی رسید که وی در اختتامیه این فستیوال الف جهانی جایزه بهترین فیلمبرداری را دریافت کرد.

این فیلم در چهار بخش بهترین فیلم (مجید برزگر)، بهترین کارگردانی (علی زرنگار)، بهترین بازیگر نقش اول مرد (علی‌محمد رادمنش) و بهترین فیلمبرداری (داوود ملک حسینی) بخش استعداد جدید آسیایی جشنواره نامزد شده بود.

علی زرنگار در کارنامه سینمایی خود نگارش فیلمنامه فیلم‌های «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»، «بدون تاریخ؛ بدون امضا» و «مغز استخوان» را دارد.

در خلاصه داستان «علت مرگ: نامعلوم» آمده است: «هشت مسافر پیش از طلوع آفتاب، شهداد را به مقصد کرمان ترک می‌کنند. میان راه اتفاقی آن‌ها را از رفتن بازمی‌دارد…»

بانیپال شومون، علی‌رضا ثانی‌فر، ندا جبراییلی، علی‌محمد رادمنش، زکیه بهبهانی، رضا عموزاد، سهیل باوی، سعید رضایی‌کیا و میلاد مرادی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شرکت «رفت فیلمم پخش کننده بین‌الملل این فیلم را بر عهده دارد.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی زرنگار، مجری طرح: پویان صادقی، مدیر فیلمبرداری: داوود ملک‌حسینی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلی‌رضا علویان، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، صدابردار: سعید بجنوردی، موسیقی: عیسی حبیب‌زاده، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، رنگ‌آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره‌چیان، برنامه‌ریز: سیاوش رمضانلو، امید راد، دستیار اول کارگردان: سیاوش رمضانلو، احسان شیری، عکاس: پیام صادقی، جانشین تهیه کننده: مهدی برزگر، مدیر تولید: محمد جعفری، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.