لایحه برنامه هفتم توسعه با اساسنامه بنیاد حفظ آثار مغایرت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در انتقاد از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مصوبه روز شنبه ۲۹ مهر مجلس شورای اسلامی در خصوص «بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه» با مواد ۳ و ۹ به ویژه «بند د ماده ۳» اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا مغایرت دارد. علی رغم تذکر و تاکید کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان و قول رئیس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح، متأسفانه به هر دلیل اصلاح نگردید.

سردار کارگر در ادامه نوشت:

از رئیس و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم تا هر چه سریع‌تر این مصوبه را با اضافه کردن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح فرمایند.

در حال حاضر تعداد ۲۴ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استان‌های کشور فعال است و ان شاءالله ۵ موزه هم در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

۵۸ یادمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و بوشهر در طول سال مورد بازدید میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان و نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های ایرانی از سراسر کشور و عزیزان غیر ایرانی از سایر کشورهای جهان در قالب کاروان‌های راهیان نور قرار می‌گیرد.