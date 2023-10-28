  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

سردار کارگر اعلام کرد؛

لایحه برنامه هفتم توسعه با اساسنامه بنیاد حفظ آثار مغایرت دارد

لایحه برنامه هفتم توسعه با اساسنامه بنیاد حفظ آثار مغایرت دارد

رئیس بنیاد حفظ آثار ونشرارزش های دفاع مقدس گفت: بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با مواد ۳ و ۹ به ویژه «بند د ماده ۳»اساسنامه بنیادحفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در انتقاد از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مصوبه روز شنبه ۲۹ مهر مجلس شورای اسلامی در خصوص «بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه» با مواد ۳ و ۹ به ویژه «بند د ماده ۳» اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا مغایرت دارد. علی رغم تذکر و تاکید کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان و قول رئیس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح، متأسفانه به هر دلیل اصلاح نگردید.

سردار کارگر در ادامه نوشت:

از رئیس و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم تا هر چه سریع‌تر این مصوبه را با اضافه کردن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح فرمایند.

در حال حاضر تعداد ۲۴ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استان‌های کشور فعال است و ان شاءالله ۵ موزه هم در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

۵۸ یادمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و بوشهر در طول سال مورد بازدید میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان و نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های ایرانی از سراسر کشور و عزیزان غیر ایرانی از سایر کشورهای جهان در قالب کاروان‌های راهیان نور قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5923516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها