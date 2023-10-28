فیبر تغییر شکل دهنده توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، فیبری که هنگام گرم شدن تغییر شکل می‌دهد و می‌توان از آن برای تولید لباس‌هایی استفاده کرد که به سرعت و آرامی تغییر شکل می‌دهند.

در همین راستا محققان دانشگاه MIT و دانشگاه نورث ایسترن یک فیبر الاستومر کریستالی مایع (LCE) به نام FibeRobo ابداع کردند که نسبت به محرک گرمایشی و سرما واکنش می دهد.

LCE مانند دسته‌ای از ذرات کوچک کریستال مایع است. این مجموعه ذرات می‌توانند مانند آب به اطراف حرکت کنند اما هنگام سکون، به شیوه ای منظم قرار می گیرند. این مواد مانند آجرهایی که برای ساخت دیوار به کار می‌روند، روی هم قرار می‌گیرند. محققان این ساختار را با یک ماده ارتجاع پذیر مانند نوار لاستیکی ترکیب کردند تا FibeRobo را بسازند.

جک فورمن مولف ارشد پژوهش در این باره می‌گوید: ما از مواد نساجی برای همه چیز استفاده می کنیم و از کامپوزیت های فیبری تقویت شده هواپیما می‌سازیم، ایستگاه فضایی بین المللی را با ماده محافظ اشعه می‌پوشانیم.

هنگامیکه فیبر مذکور با گرمای بدن تماس یابد، یا دما بالا رود، مولکول‌های کریستال دوباره مایع می‌شوند و شبکه الاستومر را به سمت یکدیگر می‌کشند و سبب می‌شوند تا فیبر منقبض شود. در دمای کمتر برعکس این روند اتفاق می‌افتد.

در این پژوهش محققان یک لباس برای سگ فورمن ابداع کردند که با بلوتوث کنترل می‌شود. هدف آزمایش آن بود که اضطراب جدایی را که سگ‌ ها هنگام دوری از صاحبان شان احساس می کنند، کاهش دهند. بنابراین لباس براساس سیگنال بلوتوث بدن سگ را دربرمی‌گرفت. یک نمونه دیگر از این ماده شامل لباس ورزشی بود که وقتی کاربر تمرین می کرد، تنگ‌تر می شد.

این فیبر بدون خم شدن تا ۴۰ درصد و یک نسخه ایمن آن برای پوست نیز تا ۲۵ درصد منقبض می‌شود. ارزان بودن یکی دیگر ویژگی های این ماده است. ساخت هر متر از آن فقط ۲۰ سنت هزینه دارد و به این ترتیب ۶۰ درصد ارزان‌تر از مواد مشابه است.