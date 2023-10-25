به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از محققان دانشگاه واترلو به رهبری پروفسور حامد شاهسون از دانشکده مهندسی شیمی این تحقیق را انجام داده اند.

به طور دقیق تر آنها مواد هوشمند و پیشرفته ای ابداع کرده‌اند که در ساخت میکروربات‌ها کارآیی دارد. این ابزارها کیلدی برای تحول فرایندهای پزشکی و کم تهاجمی کردن آنها است.

این ربات‌های کوچک می توانند در محیط‌های بسته و مملو از مایع (مانند بدن انسان) ناوبری کنند و محموله‌های حساس مانند سلول یا بافت را به مکان مورد نظر برسانند. علاوه برآن ربات‌های مذکور زیست تجزیه پذیر و غیر سمی هستند، بنابراین برای کاربردهای پزشکی ایده‌آل به حساب می‌آیند.

ربات‌های مذکور از کامپوزیت‌های هیدروژل پیشرفته ساخته شده اند که حاوی نانوذرات سلولزی حافظ محیط زیست است که از گیاهان به دست آمده‌اند. این ترکیب یگانه از مواد به کنترل دقیق و قابلیت اجرای مانورهای مختلف کمک می کند.

شاهسون در بیانیه این تحقیق نوشته‌است: در گروه تحقیقاتی‌ام، پلی بین قدیم و تازه ایجاد کردیم. ما با اتکا به مواد نرم معمول مانند هیدروژل‌ها و کریستال‌های مایع، میکروربات‌های نوینی ساختیم.

یکی از جالب‌ترین ویژگی های این مواد هوشمند توانایی آنها برای تغییر شکل هنگامی است که در معرض محرک شیمیایی خارجی قرار می‌گیرند. به این ترتیب محققان می‌توانند برای تغییر شکل جهت ساخت ربات‌های کاربردی نرم برنامه‌ریزی کنند.

علاوه برآن میکروربات ها قابلیت خوددرمانی خارق العاده ای دارند که نیاز به چسب‌های سنتی را از بین می برد. محققان می توانند مواد را ببرند و به یکدیگر بچسبانند و به این ترتیب اشکال مورد نیاز برای فرایندهای مختلف را به وجود بیاورند.

همچنین این ماده را می توان با مغناطیسم اصلاح کرد تا حرکات نرم ربات ها را در بدن تسهیل کرد. محققان در آزمایش خود یک ربات کوچک را در مارپیچی به کارگرفتند و با استفاده از میدان مغناطیسی حرکات آن را کنترل کردند. این آزمایش همچنین قابلیت حرکت ربات را در محیطی مملو از HCI نشان داد.