کشف محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی در شهرستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید چغازردی در محور مواصلاتی "بندرعباس-میناب" از انتقال محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی به وسیله یک دستگاه کامیون متعلق به قاچاقچیان باخبر شدند و عملیاتی را برای توقیف محموله مورد نظر طراحی و اجرا کردند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران انتظامی، کامیون مورد نظر را حین تردد شناسایی و پس از تعقیب و گریز، ضمن توقیف آن در بازرسی به عمل آمده، ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را که به صورت کاملاً ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

طاهری خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک نفر دستگیر شده است که با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در پایان تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی، شهرستان میناب برای فعالیت سوداگران مرگ ناامن شده که این دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک مساعی تحقق یافته است.