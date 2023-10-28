به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مردی که همه چیز را می دانست» نوشته مریم بصیری به تازگی توسط انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی) منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب روایت زندگی و زمانه امام محمد باقر (ع) است.

مریم بصیری نویسنده و کارشناس تئاتر در کتاب جدید خود، سراغ زندگی امام محمد باقر (ع) رفته است و در ۱۰ فصل با زاویه دید دانای کل غیر محدود روایت‌هایی را در قالب شخصیت‌های مختلف در یک دوره زمانی دو ساله در دهه ۱۱۰ هجری که امام محمد باقر (ع) بیشتر درگیر غُلات و غلوکنندگان در دین و مذاهب مختلف بودند، بیان می‌کند.

«مردی که همه چیز را می‌دانست» در واقع نخستین رمان تاریخی با نگاهی به مستندات مکتوب، درباره امام محمدباقر (ع) است که به زندگی خانوادگی و اجتماعی امام و حوادث موجود زمانه ایشان اشاره دارد؛ دورانی که رهبران فرقه‌های به ظاهر اسلامی که همگی برگرفته از کفر بودند، با سِحر و حیله‌های مختلف مردم را فریب می‌دادند. در زمانی که اسلام ۷۳ فرقه شده بود، تفکرات و ادعاهای عجیب زیادی مطرح می‌شد. پیروان این فرقه‌ها در مدینه و کوفه پراکنده بودند و رهبران آن‌ها، خود را امام، پیغمبر و حتی خدا می‌دانستند. این غالیان با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امامت امام محمدباقر و امام صادق (ع) سعی داشتند خود را برتر از این دو امام بزرگوار نشان دهند و مردم را مرید خویش کنند.

یکی از این غُلات با زن یهودی جادوگری در ارتباط است و با علم تنجیم و شعبده، مردم را فریب می‌دهد. او ادعای نبوت و معجزه می‌کند و به دستور زن دیگری که رهبر غُلات کوفه است، در مقابل امام، سربلند می‌کند. هرچند در تاریخ اطلاعات زیادی از این زن موجود نیست، اما وی و پدرش از مخالفان سرسخت امام بودند.

پرداختن به زندگی فردی و خانوادگی امام در مواجهه با همسران، فرزندان، بستگان، دوستان، دشمنان، کنیزان، غلامان و… از ویژگی‌های دیگر این رمان است و مخاطب را از نزدیک با رفتار و گفتار امام محمدباقر (ع) آشنا می‌کند. قابل ذکر است تمام گفتگوهای امام بر اساس احادیث ایشان و روایات منقول از ائمه‌اطهار (ع) نوشته شده است.

با توجه به اینکه چالش‌ها و محدودیت منابع در نگارش آثار ادبی تاریخی و مذهبی وجود دارد و برای نوشتن هر اثر تاریخی، به تحقیقات فراوان در مورد شخصیت‌ها، وقایع، اوضاع مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و… از دوران مذکور در شهرهای مکان وقوع ماجرا و… احتیاج است، این اثر از این حیث یکی از آثار قابل اعتنا و موثق به شمار می‌آید و نویسنده برای نگارش به منابع دست اول تاریخی بسیاری همچون منتهی الامال، تاریخ طبری، مکارم الاخلاق و… رجوع کرده و پژوهش‌های زیادی با صرف زمانی دو ساله انجام داده است.

این کتاب با ۴۴۰ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.