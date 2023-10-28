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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

«اسفرود بی دم» روی صحنه می رود/ نمایشی از کارگردان «لانچر ۵»

«اسفرود بی دم» روی صحنه می رود/ نمایشی از کارگردان «لانچر ۵»

نیمه آبان ماه «اسفرود بی دم» نوشته پویا سعیدی و کارگردانی فرشید روشنی در تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «اسفرود بی دم» به کارگردانی فرشید روشنی و همراهی پویا سعیدی از نویسندگان نمایش «لانچر ۵» به عنوان نویسنده و مشاور کارگردان در تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

داستان «اسفرود بی دم» از یک شکل موسیقایی تبعیت می‌کند که درچند موومان مستقل و به هم پیوسته روایت می‌شود. این نمایش تلاشی نو برای ارتباط با طیف گسترده مخاطبان خواهد بود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: وقتی سوژه یک مستندساز چموشی می‌کند، زنی نمی‌پذیرد این غریبه مزاحم شوهرش است، بازجویی نمی‌خواهد توسط همکارش بازجویی شود، نویسنده‌ای نمی‌تواند مرگش را با ماشین تایپش بنویسد و استندآپ کمدینی نمی‌تواند از جا بلند شود، تقابل آغاز می‌شود، بی‌خبر از این که همیشه حریف بزرگ‌تری وجود دارد، کسی به اسمِ «یارو اره برقیه».

در این نمایش، پویا نوروزی سازنده موسیقی «لانچر ۵» قطعه تازه ای را ساخته است که با ترانه‌هایی توسط مجید عبدالهی اجرا خواهد شد. «اسفرود بی دم» توسط جلیل اکبری صحت تهیه شده است.

کد مطلب 5923808
سید امیر شایان حقیقی

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