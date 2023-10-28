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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

اجرای تئاتر «آش» در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان

اجرای تئاتر «آش» در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان

اصفهان - تئاتر «آش» جدیدترین تولید خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان است که به کارگردانی پویان عطایی از روز جمعه ۵ آبان ماه در تماشاخانه ماه به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، پویان عطایی کارگردان این نمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایش به دوران پهلوی برمی‌گردد و یک کار اجتماعی تاریخی است.

وی در خصوص داستان تئاتر «آش» افزود: این نمایش در مورد نادر و زهرا است که هر یک رازهای خود را از یکدیگر پنهان می‌کنند ولی در یک روز رازهای این دو برای یکدیگر آشکار می‌شود.

عطایی عوامل این نمایش را به شرح زیر معرفی کرد: نویسنده پویان اصغری است وکارگردانی و طراحی صحنه و نور این نمایش را خودم برعهده دارم، مشاور کارگردان مریم دوستی ایرانی و طراحی گرافیک را محمدعلی عمادی برعهده دارند.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مژگان دوستی ایرانی طراح لباس، امیرحسین مسعودی ساخت تیزر و موشن و مبینا عباسی و فائزه رادفر دستیاران صحنه اشاره کرد.

کارگردان این نمایش خاطرنشان کرد: موسیقی این اثر را محمد نادری برعهده دارد و نوازندگان این نمایش نیز محمد نادری و عرفان نریمانی هستند.

اجرای تئاتر «آش» در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان

وی تصریح کرد: این نمایش از ۵ الی ۱۴ آبان ماه همه روزه در ساعت ۱۸:۴۵ در تماشاخانه ماه واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت سعدی، حوزه هنری استان اصفهان برگزار می‌شود.

گفتنی است، نمایش «آش» کاری از گروه میعاد جوان است و علاقمندان می‌توانند برای خرید بلیط به سایت tiwal.com مراجعه نمایند و یا به صورت حضوری در زمان اجرای نمایش به تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان مراجعه کنند.

کد مطلب 5923702

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