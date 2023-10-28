به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست با گروه‌های فلسطینی حاضر در لبنان، گفت: در راستای وظایف پارلمانی مسأله فلسطین را در دستور کار قرار دادیم و هیأت‌هایی را به کشورهای منطقه و اجلاس‌های بین‌المللی پارلمانی اعزام کردیم و جهت همفکری درباره غزه هیأت سه نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ابتدا به بغداد و سپس به بیروت سفر کرد تا رایزنی‌های پارلمانی را انجام دهد.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم با بیان اینکه امروز غزه عصای موسی است و سحر فرعونیان را باطل می‌کند، بیان کرد: طوفان الاقصی نشان داد گنبد آهنین رژیم صهیونیستی قابل دوام نیست و متوسلین به مکتب نبی مکرم اسلام (ص) این رژیم را شکست می‌دهند.

وی افزود: اگر جنایات جنگی در غزه متوقف نشود، رژیم صهیونیستی با جامعه یکپارچه اسلامی روبرو خواهد شد و با این شرایط وعده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نمی‌بیند، محقق خواهد شد.

عزیزی ادامه داد: چنانچه دستورات لازم صادر شود آماده حضور در میدان هستیم و از ابتدای طوفان الاقصی هوشمندانه، منطقی و دوراندیشانه حرکت‌های لازم انجام شده و این اساس مقاومت است که به دور از احساسات تصمیمات مهم را اتخاذ می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به جمله‌ای از شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: تهدیدها را باید به فرصت تبدیل کنیم. یک روز فلسطینی‌ها با سنگ در مقابل رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کردید و امروز موشک شلیک می‌کنید و این نتیجه نعمت‌های الهی است. جمهوری اسلامی ایران در کنار مقاومت حضور دارد و پشتیبان اقدامات شماست و پیروزی را قطعی می‌دانیم.

مردم فلسطین تا آخرین نفس از سرزمین و آرمان خود دفاع می‌کنند

حسن حب‌الله، مسئول قضیه فلسطین در حزب الله لبنان نیز در این نشست، گفت: بمباران‌های رژیم صهیونیستی در غزه عامل قتل کودکان و زنان بی دفاع و غیرنظامی شده است و حتماً باید رژیم صهیونیستی محاکمه شود.

علی فیصل نماینده جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و نایب رئیس مجلس ملی فلسطین، گفت: نشست «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان بعد از نبرد «طوفان الاقصی» با «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و «صالح العاروری» معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بسیار دلگرم کننده بود و نشان دهنده همکاری و همفکری جبهه مقاومت است.

احسان عطایا نماینده جهاد در لبنان و عضو شورای سیاسی جهاد نیز در این جلسه حضور داشت و گفت: حماس برادران و شریک اساسی ما در مسیر مقاومت هستند و مردم فلسطین نیز تا آخرین نفس از سرزمین و آرمان خود دفاع می‌کنند.

مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان نیز در این نشست، گفت: قطعاً مردم غزه و حماس این فجایعی که رژیم صهیونیستی عامل آن است را با پیروزی پشت سر می‌گذارد.