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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

توسعه روابط گردشگری مهمترین موضوع همکاری بین ایران و چین است

توسعه روابط گردشگری مهمترین موضوع همکاری بین ایران و چین است

اردبیل- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: توسعه روابط گردشگری مهمترین موضوع همکاری فی‌مابین دو کشور ایران و چین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر شنبه در همایش مشترک تنوع فرهنگی و هنری ایران و چین اظهار کرد: مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی گنجینه ارزشمندی از دیرینگی روابط مستحکم فرهنگی بین دو ملت ایران و چین است و موزه چینی خانه این مجموعه یادآور این روابط دیرینه است.

وی افزود: ایران و اردبیل سرزمینی بی‌بدیل با ظرفیت فراوان در حوزه گردشگری است که روابط دیرینه‌ای با ملت چین داشته و نمود اعلای آن در دوره صفوی با احیای جاده ابریشم سرآغاز اتصال شرق و غرب در پهنه گیتی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بیان کرد: همکاری در حوزه گردشگری از مهم‌ترین موضوعات همکاری فی‌مابین دو کشور ایران و چین است که در سفر ریاست جمهوری به چین مورد تاکید قرار گرفته است و ما نیز علاقمند به افزایش روابط در این حوزه هستیم.

محمدی ادیب ادامه داد: غنای فرهنگی و تاریخی و طبیعت چهار فصل ایران به ویژه استان اردبیل باعث شده تا مقصدی جذاب و خاطره‌انگیز برای گردشگران باشد که با لغو روادید برای گردشگران چینی امروزه شاهد افزایش گردشگران چینی در استان اردبیل هستیم و خواهان افزایش این مراودات هستیم.

وی همچنین اقدام دولت چین در مورد صدور مجوز سفر گروهی به این کشور را شایسته تقدیر دانست و گفت: این اقدامات باعث شده تا انگیزه جدیدی در مسیر تبادلات فرهنگی و ارتباطات مردمی بین دو ملت تزریق شود که بی شک ثمره آن افزایش تعاملات در حوزه‌های دیگر نیز خواهد بود.

کد مطلب 5923716

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