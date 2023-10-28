به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب، برنامه‌های این سازمان را برای هفته کتاب اعلام کردند.

اولین نشست از سلسله نشست‌های «صد کتاب ماندگار» که به بررسی و معرفی صد کتاب مؤثر و مهم تألیفی یک قرن اخیر طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ شمسی می‌پردازد، همزمان با هفته کتاب برگزار خواهد شد. در این نشست‌ها، دو کتاب «تاریخ پیامبر اسلام»، اثر محمدابراهیم آیتی و «نثر طوبی؛ دایره‌المعارف لغات قرآن کریم» اثر علامه ابوالحسن شعرانی با حضور اساتید و پژوهشگران معرفی و بررسی می‌شود.

اکران فیلم اقتباسی دفترچه خاطرات (the note book) به کارگردانی نیک کاساوتیس که از روی رمانی به همین نام نوشته نیکلاس اسپارکس ساخته شده است، به همراه نقد و بررسی این فیلم از دیگر برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در هفته کتاب خواهد بود.

فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان نیز در تشریح برنامه‌های این معاونت گفت: با مکانیزه شدن امور مختلف و کنارگذاشتن کاغذ و تبدیل آنها به فایل‌های دیجیتال، نیاز به نرم‌افزارهای هوشمندی که هم متون تصویری را بدون دخالت انسان به فایل متنی تبدیل کنند و هم امکان جستجو در اسناد تصویری را برای کاربران کتابخانه تسهیل نمایند، ضروری به نظر می‌رسید. به همین منظور سامانه نرم افزاری پردازش تصویر به متن یا (OCR) برای این خدمت در این سازمان، تهیه و مراحل آزمایشی آن انجام شد که در هفته کتاب از این قابلیت فناورانه، رونمایی شده و در دسترسی کاربران کتابخانه ملّی ایران قرار می‌گیرد.

وی در ادامه از برگزاری برنامه رونمایی از کتاب «راهنمای توصیف و فهرست نویسی نسخ خطی بر اساس استانداردهای محتوایی بین‌المللی و فهرست نسخ خطّی موجود در ایران» و دو نشست معرفی و نقد کتاب‌های «عمارت معمور: خاطرات منوچهر بهنام نخستین سفیر ایران در امارات عربی متحده» و «semantic web for the working Ontologist» خبر داد.

عصمت مؤمنی، معاون کتابخانه ملّی سازمان نیز از برگزاری برنامه‌های متعدد در این معاونت خبر داد و گفت: سومین نشست بلاغ در زمینه نسخه شناسی و نسخه پژوهی با عنوان «تأثیر قرآن بر آثار مولوی» همراه با معرفی نسخه خطی مثنوی معنوی به کتابت حسین بن مظفر محمود بن جلال الدین سمنانی معروف به خاتون آبادی از خوشنویسان عصر صفویه در ایام هفته کتاب برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشست «بررسی آخرین دستاوردهای نشر قرآن کریم به خط بریل» همراه با رونمایی قرآن کامل جلدی و نهج البلاغه ۱۷ جلدی به خط بریل خبر داد.

مؤمنی افزود: در هفته کتا طرح دوستی با کتاب با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اجرا می‌شود. این طرح ویژه کودکان و نوجوان است. همچنین اهدا کتاب به کتابخانه‌های کم‌برخوردار، امضای تفاهم‌نامه با کتابخانه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و نیز برپایی نمایشگاه مجازی کتب چاپی خارج از کشور در حوزه ایرانشناسی و اسلام شناسی و نشریات ویژه کودکان و نوجوان از دیگر برنامه‌های هفته کتاب خواهد بود.

سید هادی موسوی سرپرست معاونت اسناد ملّی سازمان نیز از برگزاری کارگاه‌های آموزش نگهداری کتاب، مرمت و صحافی ویژه کودکان، بازدید فعالان عرصه کتاب از سازمان، و برگزاری نمایشگاه اسناد با موضوع کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد.

موسوی درباره برگزاری نمایشگاه اسناد یادآور شد: در آرشیو ملّی ایران اسناد ارزشمندی در حوزه چاپ کتاب و رجال فرهنگی کشور نگهداری می‌شود که آگاهی و آشنایی مردم با این گنجینه ملی و هویتی، عزت‌آفرین است و روحیه امید و عزت ملی را در جامعه تزریق می‌کند. اسناد دست اول و جالبی در آرشیو ملی ایران با موضوعات مربوط به کتاب و رجال فرهنگی موجود است که قصد داریم در هفته کتاب برخی از این اسناد را در معرض دید عموم قرار دهیم.