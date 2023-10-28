پرسپولیس محکوم به پرداخت ۴۰۰هزار یورو به «رادو» شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی فیفا با صدور حکم، این باشگاه را مکلف به پرداخت ۴۰۰ هزار یورو به بوژیدار رادوشویچ کرد.

دروازه‌بان پیشین سرخپوشان پس از فسخ یک طرفه قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس به استناد قرارداد بلندمدتی که در ادوار مدیریتی قبلی با او منعقد شده بود، نسبت به طرح شکایت در کمیته وضعیت بازیکنان فیفا اقدام کرد که در نهایت منجر به صدور حکم شد.

باشگاه پرسپولیس در ادامه نسبت به توافق با این بازیکن برای پرداخت مطالبات در چهار مرحله اقدام کرد. رفتار باشگاه به خوبی بیانگر این موضوع است که پرسپولیس پایبند به این تعهد و با وجود تمام تنگناها در انجام آن کوشا بود. دو مرحله با وجود تمام بحران‌های مالی و مشکلات نقل و انتقالات مالی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها کاملاً در موعد مقرر انجام شد. در اجرای مرحله سوم نیز این گونه عمل شد ولی یکی از پرداخت‌ها با این که باشگاه برای انجام آن در موعد مقرر برنامه‌ریزی کرد، به دلیل شرایط تحریمی، چند روز دیرتر به حساب نامبرده نشست ولی در نهایت مبلغ ۲۰۰ هزار یورو پرداخت شد.

مشکل پیش آمده ناشی از شرایط تحریمی در نهایت منجر به طرح شکایت رادوشوویچ نزد فیفا برای دریافت غرامت ۲۰۰ هزار یورویی گردید که کمیته انضباطی فیفا به آن رأی داد. بر اساس این حکم و قواعد بین‌المللی باید ظرف ۳۰ روز از موعد ابلاغ رأی این مبلغ به حساب بازیکن واریز شود. بر خلاف اینکه باشگاه مانند دیگر رقبا از حمایت‌های مالی خاص بهره نمی‌برد اما در حال انجام اقدام‌های لازم در ارتباط با پرداخت این طلب است.