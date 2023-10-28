حدود ۳۰۰۰ متر زمین ملی در خوزستان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عبادی بعد از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تلاش برای رفع تصرف اراضی در استان خوزستان، اظهار کرد: در کمتر از یک ماهه گذشته، هفت مورد تعرض به اراضی ملی و دولتی در پنج شهرستان استان رفع و از دست متصرفان خارج شد.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۹۳۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی این شهرستان‌ها با هوشیاری کارکنان فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان خوزستان رفع تصرف فوری و به بیت‌المال بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه ارزش این اراضی در مجموع ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: این اراضی در شهرستان‌های اهواز، بهبهان، بندر امام، شوشتر و مسجدسلیمان قرار داشتند که رفع تصرف شدند.

عبادی عنوان کرد: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به صورت شبانه روزی و مستمر عرصه‌های دولتی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف نسبت به اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌دهند.

وی گفت: تلفن گویای یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به شماره ۱۶۵۶ شبانه‌روز آماده دریافت اخبار و اطلاعات همشهریان است.

عبادی تاکید کرد: مردم استان در صورت مشاهده موارد مشکوک تعرض و یا تصرف اراضی ملی و دولتی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ موضوع را گزارش کنند تا عوامل یگان حفاظت اراضی استان در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.