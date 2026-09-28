به گزارش خبرنگار مهر، در دو هفته گذشته دو نشست با حضور رضا صدیقی، علی جعفریآذر و روحالله متفکرآزاد، نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد و وضعیت فاضلاب منطقه آناخاتون مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشستها، مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای طرح ساماندهی فاضلاب آناخاتون بررسی و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای تسریع در روند اقدامات اجرایی تأکید شد.
همچنین نحوه تأمین منابع و هزینهکرد اجرای طرح با مشارکت شهرداری تبریز و شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و سازوکار همکاری این دو مجموعه برای پیشبرد پروژه تعیین تکلیف شد.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، اقدامات فنی مورد نیاز برای اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفته و شهرداری تبریز و شرکت آب و فاضلاب روند عملیاتی شدن طرح را دنبال میکنند.
رفع یکی از مطالبات مهم ساکنان آناخاتون
روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: مشکل فاضلاب آناخاتون یکی از مطالبات مهم ساکنان این منطقه است و رفع آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
وی افزود: در جلسات برگزارشده، وضعیت موجود، موانع اجرای طرح و نحوه همکاری دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد زمینه برای ورود پروژه به مرحله فنی و اجرایی فراهم شود.
متفکرآزاد ادامه داد: با همکاری شهرداری تبریز و شرکت آب و فاضلاب، اقدامات فنی مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: پیگیریها برای رفع مشکل فاضلاب آناخاتون ادامه خواهد داشت و هدف این است که با همکاری دستگاههای مسئول، این مطالبه چندساله ساکنان منطقه به نتیجه برسد و وضعیت زیرساختی آناخاتون بهبود یابد.
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