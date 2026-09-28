به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر دوشنبه در نشست کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر گناوه اظهار کرد: پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست موضوعات متنوعی را شامل می‌شد که از جمله آنها می‌توان به درخواست‌های تفکیک زیرحدنصاب، تغییر کاربری و برخی درخواست‌های ساخت‌وساز با کاربری تجاری اشاره کرد.

بررسی تغییر کاربری و درخواست‌های ساخت‌وساز

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، درخواست تغییر کاربری به تفریحی و توریستی بود که با توجه به نقش و ظرفیت‌های شهر گناوه در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

زارع اضافه کرد: درخواست‌های مربوط به ساخت‌وساز با کاربری تجاری نیز با لحاظ ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی بررسی شد تا تصمیم‌گیری درباره آنها منطبق با چارچوب طرح تفصیلی شهر انجام شود.

وی گفت: پرونده‌های مربوط به تفکیک زیرحدنصاب نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود و ابعاد فنی و ضوابط مرتبط با هر پرونده مورد ارزیابی اعضای کمیته قرار گرفت.

تأکید بر ساماندهی وضعیت موجود شهر

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت وضعیت موجود شهر گناوه اظهار کرد: درخواست‌های مربوط به تثبیت گذر و کاربری وضع موجود نیز در این جلسه مطرح و بررسی شد.

زارع تصریح کرد: بررسی کارشناسی این پرونده‌ها در کمیته فنی، پیش‌نیاز طرح موضوع در جلسات کمیسیون ماده ۵ است و هدف از آن، ارزیابی دقیق درخواست‌ها از منظر ضوابط شهرسازی و میزان انطباق آنها با طرح تفصیلی شهر است.

وی افزود: رعایت ضوابط طرح‌های توسعه و تفصیلی، توجه به ظرفیت‌های کالبدی شهر و مدیریت صحیح الگوی توسعه شهری از الزامات تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های تغییر کاربری، تفکیک و ساخت‌وساز است.

کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ با بررسی کارشناسی این پرونده‌ها، زمینه لازم برای تصمیم‌گیری در چارچوب مقررات و طرح تفصیلی شهر گناوه را فراهم می‌کند.