به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر دوشنبه در نشست کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر گناوه اظهار کرد: پروندههای مطرحشده در این نشست موضوعات متنوعی را شامل میشد که از جمله آنها میتوان به درخواستهای تفکیک زیرحدنصاب، تغییر کاربری و برخی درخواستهای ساختوساز با کاربری تجاری اشاره کرد.
بررسی تغییر کاربری و درخواستهای ساختوساز
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: یکی از موضوعات مطرحشده، درخواست تغییر کاربری به تفریحی و توریستی بود که با توجه به نقش و ظرفیتهای شهر گناوه در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
زارع اضافه کرد: درخواستهای مربوط به ساختوساز با کاربری تجاری نیز با لحاظ ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی بررسی شد تا تصمیمگیری درباره آنها منطبق با چارچوب طرح تفصیلی شهر انجام شود.
وی گفت: پروندههای مربوط به تفکیک زیرحدنصاب نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود و ابعاد فنی و ضوابط مرتبط با هر پرونده مورد ارزیابی اعضای کمیته قرار گرفت.
تأکید بر ساماندهی وضعیت موجود شهر
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت وضعیت موجود شهر گناوه اظهار کرد: درخواستهای مربوط به تثبیت گذر و کاربری وضع موجود نیز در این جلسه مطرح و بررسی شد.
زارع تصریح کرد: بررسی کارشناسی این پروندهها در کمیته فنی، پیشنیاز طرح موضوع در جلسات کمیسیون ماده ۵ است و هدف از آن، ارزیابی دقیق درخواستها از منظر ضوابط شهرسازی و میزان انطباق آنها با طرح تفصیلی شهر است.
وی افزود: رعایت ضوابط طرحهای توسعه و تفصیلی، توجه به ظرفیتهای کالبدی شهر و مدیریت صحیح الگوی توسعه شهری از الزامات تصمیمگیری درباره درخواستهای تغییر کاربری، تفکیک و ساختوساز است.
کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ با بررسی کارشناسی این پروندهها، زمینه لازم برای تصمیمگیری در چارچوب مقررات و طرح تفصیلی شهر گناوه را فراهم میکند.
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