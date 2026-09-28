به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در نشست این نهاد بین المللی در خصوص رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما گسترش شهرک‌ سازی‌ های اسرائیل در سرزمین‌ های اشغالی فلسطین را محکوم می‌کنیم.

وی سپس در ادامه اضافه کرد: دلیل موضع گیری مسکو در این باره این است که این اقدام مانع تحقق راهکار تشکیل دو دولتی می‌ شود.

نماینده مسکو در شورای امنیت در ادامه افزود: هیچ جایگزینی برای راهکار تشکیل دو دولتی جهت دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) وجود ندارد.