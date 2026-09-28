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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

در نشست شورای امنیت؛

مسکو: گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم می‌کنیم

مسکو: گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم می‌کنیم

نماینده روسیه در شورای امنیت در نشست این نهاد بین المللی درباره رژیم صهیونیستی اعلام کرد: مسکو گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در نشست این نهاد بین المللی در خصوص رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما گسترش شهرک‌ سازی‌ های اسرائیل در سرزمین‌ های اشغالی فلسطین را محکوم می‌کنیم.

وی سپس در ادامه اضافه کرد: دلیل موضع گیری مسکو در این باره این است که این اقدام مانع تحقق راهکار تشکیل دو دولتی می‌ شود.

نماینده مسکو در شورای امنیت در ادامه افزود: هیچ جایگزینی برای راهکار تشکیل دو دولتی جهت دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) وجود ندارد.

کد مطلب 6961719

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