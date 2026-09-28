صفایی بوشهری: امام جمعه محور وحدت و خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه عالیشهر با تأکید بر جایگاه ویژه نماز جمعه در فرهنگ دینی گفت: امام جمعه باید محور وحدت، تکریم مردم و خدمت به جامعه باشد و همه مسئولان نیز باید برای تحقق این اهداف با امام جمعه همکاری و همراهی کنند.
وی با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در این مراسم اظهار کرد: استقبال مردم از یک شخصیت روحانی و معنوی، نشاندهنده بزرگواری، قدرشناسی و ظرفیت بالای آنان است و این حضور و استقبال، موجب تقویت فضای معنوی و الهی در جامعه میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه «ایمان و عمل صالح» دو عنصر مهم در شکلگیری شخصیت الهی انسان هستند، افزود: ایمان واقعی آن است که انسان زندگی خود را با خدا و در راه خدا قرار دهد و در کنار آن، عمل صالح را متناسب با شرایط زمانی و مکانی و با تشخیص اولویتها انجام دهد.
وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نماز جمعه عبادتی بسیار مهم و دارای آثار و برکات فراوان است و خداوند در قرآن کریم نسبت به حضور در نماز جمعه تأکید ویژهای کرده است؛ بنابراین حضور مردم در نماز جمعه، صرفاً حضور در یک برنامه عبادی نیست، بلکه حضور در یک عرصه مهم معنوی و اجتماعی است.
آیتالله صفاییبوشهری ادامه داد: نماز جمعه از عرصههای مهم تحقق ذکر الهی، آرامش معنوی و ارتباط مؤمنان با یکدیگر است و یکی از فرصتهای استجابت دعا نیز در پایان خطبههای نماز جمعه مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به سوابق و خدمات امام جمعه پیشین عالیشهر گفت: یکی از ویژگیهای ارزشمند ایشان، حضور مستمر در میدان خدمت بود؛ چه در مدارس و دبیرستانها و چه در میان مردم و در حل مشکلات آنان، همواره برای خدمت و ایجاد همدلی میان مردم و مسئولان تلاش کردند.
وی با قدردانی از تلاشهای امام جمعه سابق عالیشهر افزود: حضور و تلاشهای ایشان در کنار مردم و مسئولان، منشأ خدمات ارزشمندی شد و از این بابت صمیمانه از ایشان تشکر و قدردانی میکنم.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به ظرفیت علمی و حوزوی امام جمعه جدید عالیشهر بیان کرد: حجت الاسلام امیر هوشیار از روحانیون تحصیلکرده و دارای سوابق علمی حوزوی است که در دورههای تخصصی مرتبط با امامت جمعه نیز حضور داشته و از ظرفیت علمی و تجربی مناسبی برای انجام این مسئولیت برخوردار است.
وی از مسئولان استان و شهرستان خواست با امام جمعه جدید عالیشهر همکاری کنند و گفت: از همه مسئولان استانی، شهرستانی و شهری تقاضا دارم همانگونه که با امام جمعه پیشین همکاری کردند، با امام جمعه جدید نیز هماهنگ و همراه باشند و در مسیر خدمت به مردم از هیچ مساعدتی دریغ نکنند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، «وحدت، تکریم مردم و خدمت به مردم» را سه اصل مهم در مدیریت اجتماعی دانست و تأکید کرد: این سه موضوع باید سرلوحه کار قرار گیرد؛ چراکه مردمداری و احترام به مردم از مهمترین وظایف مسئولان و مدیران جامعه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهر عالیشهر اظهار کرد: عالیشهر از شهرهای ویژه استان بوشهر است و از ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه در عرصههای مختلف برخوردار است و باید با همکاری و همدلی همه مسئولان و مردم، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیتها فراهم شود.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین از حجتالاسلام هاشمی، امام جمعه اسبق عالیشهر، بهعنوان مؤسس نماز جمعه این شهر یاد کرد و گفت: ایشان در آغاز فعالیت نماز جمعه عالیشهر زحمات و تلاشهای فراوانی انجام دادند و منشأ خدمات ارزشمندی بودند که از ایشان نیز تشکر و قدردانی میکنم.
وی همچنین از مسئولان و اعضای ستاد نماز جمعه عالیشهر که در طول این سالها برای برگزاری و تقویت نماز جمعه تلاش کردهاند، قدردانی کرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امیدوارم مردم و مسئولان با تکیه بر وحدت، همدلی و ولایتمداری، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی بیش از پیش موفق باشند.
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