شناسایی ۱۴ مورد تصرف اراضی ملی در بوشهر طی شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری از تصرف و تعرض به این اراضی، ۱۴ مورد تصرف در شهرستانهای استان شناسایی و برای متصرفان پرونده تشکیل شد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: مجموع مساحت اراضی شناساییشده در این موارد ۴ هزار و ۷۱۹ مترمربع بوده که بر اساس آمار ثبتشده، گناوه با یک هزار و ۲۹۹ مترمربع بیشترین میزان اراضی شناساییشده را به خود اختصاص داده است.
گناوه در صدر میزان اراضی شناساییشده
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: پس از گناوه، شهرستان بوشهر با یک هزار مترمربع، دشتی و تنگستان با ۹۷۰ مترمربع، دیلم با ۸۰۰ مترمربع، برازجان با ۶۰۰ مترمربع و دیر با ۵۰ مترمربع در رتبههای بعدی قرار دارند.
نظریه با اشاره به تشکیل پرونده برای متصرفان گفت: در مجموع برای ۱۹ مورد از موارد شناساییشده، علیه متصرفانی که بر تصرف اراضی اصرار داشتهاند پرونده تشکیل شده و این پروندهها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی نیازمند پایش مستمر، گشتزنی منظم و شناسایی بهموقع موارد تعرض و تصرف است و یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان بوشهر این موضوع را به صورت مستمر دنبال میکند.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان بوشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، ساختوساز یا تعرض به اراضی دولتی، موضوع را از طریق مجاری قانونی به یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.
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