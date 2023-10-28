شلیک ۱۲ گلوله به خودروی سارقان در محدوده خیابان نصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی شکایت چند تن از شهروندان در خصوص سرقت محتویات خودرو در محدوده جلال آل احمد تهران، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل عملیات کلانتری ۱۳۷ نصر قرار گرفت.

وی افزود: متهمان با پرسه زنی در مناطق جرم خیز و شناسایی خودروهایی که قفل صندوق عقب آن‌ها از ایمنی کمتری برخوردار بودند، در فرصت مناسبی قفل صندوق عقب خودرو را تخریب و محتویات داخل صندوق از قبیل جک و ضبط و لاستیک را به سرقت می‌بردند.

این مقام انتظامی گفت: مأموران کلانتری ۱۳۷ نصر هویت سارقان را که از سارقان سابقه دار بودند و با یک خودروی پلاک مخدوش در شهر پرسه می‌زدند، شناسایی کردند.

سرهنگ مافی افزود: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه و با استفاده از قانون بکار گیری سلاح و شلیک ۱۲ فشنگ جنگی، لاستیک خودرو فوق را مورد اصابت قرار داده و هر ۳ متهم را دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران گفت: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی به ۱۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در محدوده نصر اعتراف کردند.

سرهنگ مافی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: مالباختگانی که با این شیوه و شگرد از آنان سرقت شده است با حضور در کلانتری ۱۳۷ نصر متهمان را مورد شناسایی قرار دهند.