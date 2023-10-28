شکست خانگی بارسلونا در ال کلاسیکو/ستاره جوانی که ناجی رئال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در هفته یازدهم لالیگای اسپانیا امروز شنبه از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه در ورزشگاه المپیک بارسلونا به میزبانی آبی و اناری‌ها برگزار شد.

این بازی با پیروزی دو بر یک مادریدی‌ها به پایان رسید.

برای بارسلونا در این دیدار گوندوغان (۶) گلزنی کرد ولی بلینگهام در دقایق ۶۹ و ۲+۹۰ گل‌های رئال را به ثمر رساند.

لواندوفسکی غایب بزرگ بارسلونا در ترکیب اصلی

لواندوفسکی این مسابقه را به دلیل مصدومیت از دست داده است و با وجودی که در لیست بارسلونا حضور داشت اما بازی را از روی نیمکت دنبال کرد.

برای بارسلونا در این مسابقه ترشتگن، بالده، اینیگو، کریستنسن، آرائوخو، گاوی، گوندوغان، فرمین لوپز (۷۲- اوریل رومئو)، ژائو فلیکس (۷۶- رافینیا)، ژائو کانسلو (۷۷- لامین یامال) و فران تورس (۶۱- رابرت لواندوفسکی) بازی کردند.

کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید هم برای این بازی حساس، کپا، کارواخال، آلابا، بلینگام، وینیسیوس جونیور، کروس (۶۳- لوکا مودریچ)، رودریگو (۶۳- خوسلو)، والورده، چوامنی، رودیگر و مندی (۵۲- ادواردو کاماوینگا) را از ابتدا راهی زمین کرد.

‌بازی تحت تأثیر گل زودهنگام بارسلونا

این مسابقه با گل زود هنگام بارسلونا آغاز شد. دفع اشتباه «شوامنی» در خط دفاعی موجب شد توپ مقابل دروازه به «گوندوغان» برسد و او هم با یک ضربه دقیق دروازه «کپا» را باز کند تا شاگردان «ژاوی» در دقیقه ششم با نتیجه یک بر صفر از رئال مادرید پیش بیفتند.

بارسلونا این فرصت را داشت که در دقیقه شانزدهم از اشتباه مدافع رئال استفاده کند و گل دوم را هم به ثمر برساند اما ضربه «فران تورس» به تیر عمودی دروازه برخورد کرد تا بازی با همان نتیجه یک بر صفر دنبال شود.

در دقیقه ۱۷ «فرمین لوپز» به دلیل خطایی که روی «کروس» مرتکب شد از داور اخطار گرفت.

در دقیقه ۲۲ رودیگر از پشت محوطه جریمه توپ را با یک ضربه فنی به سمت دروازه ترشتگن شلیک کرد که با اختلاف اندکی به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۸ «ژوائو فلیکس» در میانه میدان توپ را در اختیار گرفت و با تکنیک ناب خود به زیبایی «رودریگر» را از پیش برداشت و در آستانه ورود به محوطه جریمه با تکل کارواخال متوقف شد. بازیکنان بارسلونا معتقد بودند این صحنه خطا است اما داور با آنها هم عقیده نبود.

‌شوت «فرمین لوپز» در دقیقه ۳۷ با اختلاف زیادی از کنار دروازه رئال مادرید بیرون رفت.

در دقیقه ۳۸ «کروس» با یک پاس بسیار زیبا و دقیق «کارواخال» را صاحب توپ کرد اما شوت کارواخال در زاویه‌ای نسبتاً بسته به بالای دروازه بارسلونا رفت.

در حالی که داور یک دقیقه زمان اضافه برای نیمه اول در نظر گرفته بود و بازیکنان بارسلونا روی ضربه کرنر پیش کشیده بودند «وینیسوس جونیور» با یک توپ ربایی قصد آغاز یک ضدحمله خطرناک را داشت که با خطای در میانه‌های میدان و روی خط عرضی متوقف شد تا «تورس» دومین اخطاری این بازی باشد.

‌نیمه اول این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ژاوی به پایان رسید.

بلینگام ناجی کهکشانی‌ها

بارسلونا نیمه دوم را هم طوفانی شروع کرد و حملات خود را از همان ابتدا آغاز کرد. در دقیقه ۵۲ ضربه سر مارتینز به تیر دروازه برخورد کرد و در برگشت، آرئوخو این فرصت را داشت که دروازه رئال مادرید را برای بار دوم باز کند اما واکنش عالی کپا مانع از باز شدن دروازه رئال شد.

در دقیقه ۵۹ «ژوائو کانسلو» در موقعیت بسیار عالی ضربه خود را به سمت دروازه رئال مادرید زد که توپ با اختلاف بسیار کمی از روی دروازه بیرون رفت.

در دقیقه ۶۱ «کارواخال» مقابل چشمان داور به قدری واضح خطا کرد که چاره‌ای جز رنگ زرد کارت داور باقی نگذاشت.

در دقیقه ۶۱ لواندوفسکی که مصدوم بود و معلوم نبود وارد زمین شود یا خیر به جای «فران تورس» وارد زمین شد.

‌شوامنی در دقیقه ۶۷ با یک شوت از پشت محوطه جریمه اولین ضربه در چهارچوب رئال مادرید را ثبت کرد که این توپ با واکنش ترشتگن به کرنر رفت.

در دقیقه ۶۹ این مسابقه، «بلینگهام»، ستاره جوان رئال مادرید، با یک شوت دقیق و زیبا از پشت محوطه جریمه توپ را به کنج دروازه بارسلونا شلیک کرد و توپ دور از دستان «ترشتگن» به تور دروازه بارسلونا چسبید و بازی به تساوی کشیده شد.

خطای بازیکنان بارسلونا در دقیقه ۷۵ یک ضربه آزاد را در اختیار رئال قرار داد اما ضربه لوکا مودریچ به دیوار دفاعی برخورد کرد.

در دقیقه ۷۹ لواندوفسکی اولین ضربه خود را به سمت دروازه رئال مادرید از پشت محوطه جریمه زد که توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

پس از این گل بارسایی ها کم کم قصد داشتند بازی را در میانه میدان به چرخش در آورند اما رئال در آخرین لحظات هم پا پس نکشید تا بلینگهام با دبل خود سه امتیاز را به اندوخته مادریدی‌ها اضافه کند و این تیم را به صدر جدول برساند.