سهم اقتصاد دانش محور در سواحل کشور کمتر از ۱۰ درصد است

به‌گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرکریمی بعداز ظهر شنبه در نشست ستاد معین اقتصاد دریا و صنایع دریا محور استان مرکزی اظهار داشت: در قانون حمایت از صنایع دریایی ظرفیت‌های مناسبی در راستای حمایت از این صنعت در حوزه ساخت، تعمیر، تولید و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیر سطحی و اثر سطحی و صنایع فرا ساحلی پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در این قانون ایجاد صندوق توسعه صنایع دریایی هدفگذاری شده و سرمایه مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته شد و هم اکنون در وزارت صمت فعال است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی به ریاست رئیس جمهور در چند سال اخیر ایجاد شده است، افزود: سواحل شمال و جنوب کشور هزار کیلومتر است که سرشار از فعالیت اقتصادی است.

کریمی افزود: کمبود شدید شناور در دریای خزر برای تعاملات تجاری با روسیه و کشورهای شمالی برای کشور مشکلات زیادی ایجاد کرده است، همچنین در خلیج فارس و دریای عمران و اقیانوس هند سواحل جنوبی زیادی داریم که این ظرفیت عظیم خدادادی سال‌های طولانی مغفول مانده است.

رئیس کمیته صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۶۰ درصد جمعیت دنیا در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند و سهم اقتصاد دریامحور در بسیاری از کشورها بالاست اما سهم کشور با دارا بودن این حجم از ساحل در اقتصاد دریا محور و تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است.

کریمی ادامه داد: اقدامات مناسبی برای انتقال بخشی از جمعیت کشور به سواحل جنوبی انجام شده است و با توجه به کمبود منابع آبی کشور، انتقال آب مقرون به صرفه نیست اما می‌توان استقرار جمعیت را به سمت سواحل جنوبی سوق داد.