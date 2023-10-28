برنامه اساسی برای لایروبی رودخانه ها در حال اجراست

به گزارش خبرنگار جامعه مهر، نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: امروز ۱۴۴ هزار و ۶۲۰ کیلومتر رودخانه در کشور داریم بجز آن ۲۰۴۵ کیلومتر رودخانه مرزی.

وی ادامه داد: براساس بررسی حدود ۴ هزار و ۴۸۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی شهری و روستایی گذر می‌کند که در برخی از بارش‌ها باعث وقوع سیلاب می‌شوند.

نامی گفت: قرار بود پولی اختصاص پیدا کند برای اینکه این رودخانه‌ها لایروبی شوند اما این پول به ما تعلق نگرفت اما با نظر وزیر کشور قرار شد خود استانداری‌ها با امکاناتشان که در هر استان وجود دارد اقدام به لایروبی رودخانه‌ها کنند.

وی درخصوص خلیج گرگان گفت: وضعیت این خلیج می‌توانست بحران زا باشد اما توسط رئیس جمهور کشورمان و در سفر اخیرشان تصمیم خوبی گرفته شد که با همکاری قرارگاه خاتم اقدام خوبی برای این خلیج شروع شده است.

نامی گفت: یکی دیگر از کارهای مهم ما این است که امروز در ورودی شهرها و روستاها نخاله‌هایی می‌ریزند که ما از استانداران خواستیم تا این موضوع را مدیریت کنند که نخاله‌ها در مسیر رودخانه‌ها ریخته نشود.

وی درخصوص قانون جامع مدیریت بحران هم افزود: ۷۰ درصد از قانون جامع مدیریت بحران اجرایی شده است اما یک سری از اقدامات در این قانون وجود دارد که باید سایر ارگان‌ها پای کار بیایند و باقی آن را انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بایستی همه دست به دست هم بدهیم تا همه بخش‌های قانون اجرایی شود. هر ماه ستاد ملی بحران به ریاست وزیر کشور برگزار می‌شود و تمامی سازمان‌های عضو حضور دارند.

نامی خاطرنشان کرد: یکی از مخاطرات کشور که می‌تواند باعث مشکل شود مبحث زلزله است. آیا زلزله راه پیشگیری دارد؟ می‌گوئیم این امکان وجود دارد که با استفاده از پیش‌نشانگرها حداقل چندین ثانیه زودتر مطلع شویم تا به واسطه تلفن همراه آهنگی برای تلفن‌ها نواخته شود تا صاحب تلفن بداند که زلزله‌ای در حال وقوع است.

وی افزود: ۱۵ تا ۲۰ ثانیه زمان، زمان بسیار مناسبی است که فرد خود را از زیر سقف و جای نامناسب به محلی باز برساند تا حداقل جان وی در امان باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: راه دیگری هم وجود دارد. وقتی ۲۲۰ سال گذشته را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که زلزله زیاد آمده است اما ۱۲ زلزله رخ داده است که بالای ۷ ریشتر بوده است.

نامی گفت: این به ما مسیری نشان می‌دهد که اگر آمدید و سازه را به گونه‌ای ساختید که تا ۸ ریشتر بتواند کنترل زلزله داشته باشد دیگر زلزله یک واقعه خانمان سوز نیست بلکه می‌توان حتی از آن برای تولید انرژی استفاده کرد.