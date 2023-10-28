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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۰

واکنش وزارت خارجه کویت و عمان نسبت به هجوم زمینی به غزه

واکنش وزارت خارجه کویت و عمان نسبت به هجوم زمینی به غزه

وزارت خارجه کویت هرگونه هجوم زمینی به نوار غزه را در ادامه جنایات اشغالگران صهیونیست در حق غیرنظامیان فلسطینی دانست و وزارت خارجه عمان نیز بر اجرای قطعنامه اخیر سازمان ملل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت نسبت به تداوم حمله اشغالگران صهیونیست به غزه و نقض قوانین بین‌المللی از سوی آنان به شدت ابراز نگرانی کرد.

وزارت خارجه کویت بیان کرد: هرگونه هجوم زمینی به نوار غزه، در میان انزوای عامدانه این باریکه، در راستای تداوم جنایات اشغالگران در حق غیرنظامیان به شمار می‌آید.

این نهاد کویتی تاکید کرد: درخواست خود از شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جهت مسئولیت‌پذیری و حمایت از ملت فلسطین را مجددا تکرار می‌کنیم.

از سوی دیگر وزارت خارجه عمان نیز در رابطه با حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد: نسبت به پیامدهای عملیات زمینی که اشغالگران قصد انجام آن را دارند هشدار می‌دهیم؛ عملیاتی که آژیر هشداری نسبت به وقوع فاجعه منطقه‌ای و جهانی است.

وزارت خارجه عمان در ادامه تصریح کرد: از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای توقف جنگ و تعرض‌های پیاپی اسراییل نسبت به فلسطینیان مداخله فوری کند.

این نهاد عمانی تاکید کرد: ما خواهان اجرای قطع‌نامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ضرورت رساندن کمک‌های بشردوستانه فوری و ضروری به غیرنظامیان در غزه هستیم.

کد مطلب 5924090

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