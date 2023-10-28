واکنش وزارت خارجه کویت و عمان نسبت به هجوم زمینی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت نسبت به تداوم حمله اشغالگران صهیونیست به غزه و نقض قوانین بین‌المللی از سوی آنان به شدت ابراز نگرانی کرد.

وزارت خارجه کویت بیان کرد: هرگونه هجوم زمینی به نوار غزه، در میان انزوای عامدانه این باریکه، در راستای تداوم جنایات اشغالگران در حق غیرنظامیان به شمار می‌آید.

این نهاد کویتی تاکید کرد: درخواست خود از شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جهت مسئولیت‌پذیری و حمایت از ملت فلسطین را مجددا تکرار می‌کنیم.

از سوی دیگر وزارت خارجه عمان نیز در رابطه با حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد: نسبت به پیامدهای عملیات زمینی که اشغالگران قصد انجام آن را دارند هشدار می‌دهیم؛ عملیاتی که آژیر هشداری نسبت به وقوع فاجعه منطقه‌ای و جهانی است.

وزارت خارجه عمان در ادامه تصریح کرد: از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که برای توقف جنگ و تعرض‌های پیاپی اسراییل نسبت به فلسطینیان مداخله فوری کند.

این نهاد عمانی تاکید کرد: ما خواهان اجرای قطع‌نامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ضرورت رساندن کمک‌های بشردوستانه فوری و ضروری به غیرنظامیان در غزه هستیم.