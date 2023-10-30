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۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۸

زمان اکران هم عوض شد؛

نام فیلم جدید دنیرو تغییر کرد/بازی در ۲ نقش اصلی یک درام گنگستری

نام فیلم جدید دنیرو تغییر کرد/بازی در ۲ نقش اصلی یک درام گنگستری

«بچه‌های عاقل» رابرت دنیرو به «شوالیه‌های آلتو» تغییر نام داد و زمان اکرانش به نوامبر ۲۰۲۴ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر تغییرات کوچکی در زمان‌بندی برنامه‌های آینده خود ایجاد کرده است. این استودیو با تغییر نام فیلم بعدی خود با بازی رابرت دنیرو آن را از «بچه‌های عاقل» به «شوالیه‌های آلتو» تبدیل کرده و گفته این نام را از باشگاه اجتماعی مشهور نیویورک گرفته است.

در این درام گانگستری دنیرو بازیگر ۲ نقش متفاوت است و هم در نقش رییس جنایی ایتالیایی- آمریکایی، ویتو جنوویزه و هم در نقش فرانک کاستلو دیگر رییس اوباش ظاهر می‌شود. سال ۱۹۵۷ جنوویزه در تلاشی ناموفق سعی کرد کاستلو را ترور کند، اما موفق نشد و در نهایت کارش به زندان کشید و سال ۱۹۶۹ در زندان درگذشت. گفته شده دنیرو نقش هر ۲ شخصیت اصلی را بازی می‌کند.

نیکلاس پیلگی فیلمنامه نویس «رفقای خوب» مارتین اسکورسیزی که دنیرو هم از بازیگرانش بود، فیلمنامه فیلم را نوشته است.

وی در این فیلم با فیلمساز صاحب نام بری لوینسون همکاری کرده که کارگردانی فیلم‌های مشهوری چون «شهر را بلرزان» و «خواب زده» را در کارنامه دارد و با دنیرو هم پیش از این در «سگ را بجنبان» و فیلم سینمایی «جادوگر دروغ‌ها» و «آنچه اکنون رخ داد» برای اچ‌بی‌او همراه بود.

زمان اکران «شوالیه‌های آلتو» نیز تغییر کرده و از ۲ فوریه ۲۰۲۴ به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ جابه‌جا شده است.

کد مطلب 5924149

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