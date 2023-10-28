مراسم روز جهانی استاندارد در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در این همایش اظهار کرد: طبق ماده ۶ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای مجموعه استاندارد کشور چهار وظیفه اصلی استانداردسازی، اندازه شناسی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت در نظر گرفته شده ضمن اینکه بازرسان و کارشناسان استاندارد عهده دار وظایف فرعی دیگری نیز هستند که از جمله آن، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد است که ما در حد توان و منابعی که در اختیار داریم نسبت به انجام این امر همت گماشته ایم.

حمید مطهری با تبریک یکصد ساله شدن استاندارد در کشور افزود: دستیابی به شاخص‌های استاندارد، موضوعی هزینه‌بر، زمان‌بر، سخت و طاقت فرسا است که نیازمند دانش، فناوری، برنامه و کار است و استاندارد مردمی، نظارت مردمی و ایجاد اطمینان در مردم، مهمترین هدف اصلی سازمان ملی استاندارد ایران در دوره تحولی است.

مطهری عنوان کرد: در کنار وظایف گفته شده، نظارت دائمی بر محصولات تولیدی واحدها از دیگر وظایف استاندارد است که این تولید باید با کیفیت و دارای نشان استاندارد کالا باشد.

وی ادامه داد: همانطور که در کشور ما فرهنگ یک دغدغه عمومی است، مساله فرهنگ استاندارد نیز باید به یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی و یک مطالبه مردمی تبدیل شود که در این زمینه دست استمداد و درخواست همراهی و همکاری از سوی همه، به ویژه مسئولان استان و تمامی رسانه‌ها داریم.

مطهری به صدور نشان حلال و جدی شدن بحث استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی، خودرو و سایر حوزه‌های خدمات هم به عنوان تغییر نگرش جدید استانداردا شاره و ورود به این عرصه‌ها را اعلام کرد.

در این مراسم با حضور مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و تعزیرات حکومتی، از واحدهای تولیدی مورد تأیید استاندارد تقدیر شد.