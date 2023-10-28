مرکز تربیت معلم برازجان پس از ۲۰ سال به چرخه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی عصر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تربیت معلم برازجان اظهار داشت: تمام ظرفیت نظام تعلیم و تربیت در راستای ایجاد فضا، امکانات و بستر لازم برای آموزش و تربیت معلمان در تراز انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ساماندهی فضاهای تربیت معلم در استان بوشهر گفت: با حمایت‌های همه جانبه استاندار و با هماهنگی بین دستگاه‌ها مرکز تربیت معلم برازجان پس از ۲۰ سال تعطیلی دوباره به چرخه تعلیم و تربیت بازگشت تا یکی دیگر از وعده‌های صادق دولت مردمی ایران قوی تحقق یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر عنوان کرد: با راه‌اندازی این مرکز در حال حاضر ۸۰ دانشجو معلم از امکانات آموزشی و رفاهی استفاده می‌کنند و امیدوار هستیم این آمار تا در نیم‌سال دوم حدود ۱۲۰ نفر برسد.

وی با اشاره به تاکید استاندار بوشهر مبنی بر توسعه و تجهیز مرکز تربیت معلم برازجان و رفع کمبودهای آن اظهار داشت: آموزش و پرورش با آن گستردگی و وسعت یک دستگاه بهره‌بردار است و برای انجام یک آموزش اثربخش نیاز است همه دستگاه‌های اجرایی مطابق دستور رئیس شورای آموزش و پرورش همه ظرفیت خود را در حمایت از آن به کار گیرند.