تأکید دادستان کرمان بر اجرای دقیق قوانین مربوط به عفاف و سلامت اخلاقی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، ظهر یکشنبه در جلسه‌ای با حضور قضات دادسرای مرکز استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی در مواجهه با رفتارهای مجرمانه، فارغ از بستر وقوع آن، بر اساس قانون اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه رفتار سازمان‌یافته برای عادی‌سازی و ترویج ناهنجاری‌های اخلاقی از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند.

وی با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی افزود: رفتارهای مشمول این ماده، حسب مورد قابل تعقیب و رسیدگی قضایی است و ضابطان و دستگاه‌های مسئول نیز مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کنند.

دادستان کرمان همچنین با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، بر ضرورت حمایت از اقدامات قانونی در چارچوب این قانون تأکید کرد و گفت: صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، موضوعی فرادستگاهی است و هر دستگاه باید به وظایف قانونی خود در این زمینه به‌صورت جدی عمل کند.

بخشی، تصریح کرد: ترک فعل، مسامحه یا بی‌توجهی به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، در صورت احراز تخلف، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود و مسئولیت هر دستگاه در حدود اختیارات و وظایف قانونی آن، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخورد قضایی صرفاً متوجه مصادیق مجرمانه خواهد بود و اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی و اجتماعی نیز باید همزمان از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا از گسترش و عادی‌سازی رفتارهای آسیب‌زا در جامعه جلوگیری شود.

دادستان کرمان در پایان تأکید کرد: ملاک عمل دستگاه قضایی، قانون است و هرجا رفتار یا فعالیتی واجد وصف مجرمانه باشد، بدون اغماض و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.