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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

تأکید دادستان کرمان بر اجرای دقیق قوانین مربوط به عفاف و سلامت اخلاقی

تأکید دادستان کرمان بر اجرای دقیق قوانین مربوط به عفاف و سلامت اخلاقی

کرمان- دادستان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با عفاف و سلامت اخلاقی جامعه، از برخورد قانونی با رفتارهایی که در فضای حقیقی یا مجازی واجد وصف مجرمانه بوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، ظهر یکشنبه در جلسه‌ای با حضور قضات دادسرای مرکز استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی در مواجهه با رفتارهای مجرمانه، فارغ از بستر وقوع آن، بر اساس قانون اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه رفتار سازمان‌یافته برای عادی‌سازی و ترویج ناهنجاری‌های اخلاقی از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند.

وی با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی افزود: رفتارهای مشمول این ماده، حسب مورد قابل تعقیب و رسیدگی قضایی است و ضابطان و دستگاه‌های مسئول نیز مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کنند.

دادستان کرمان همچنین با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، بر ضرورت حمایت از اقدامات قانونی در چارچوب این قانون تأکید کرد و گفت: صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، موضوعی فرادستگاهی است و هر دستگاه باید به وظایف قانونی خود در این زمینه به‌صورت جدی عمل کند.

بخشی، تصریح کرد: ترک فعل، مسامحه یا بی‌توجهی به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، در صورت احراز تخلف، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود و مسئولیت هر دستگاه در حدود اختیارات و وظایف قانونی آن، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخورد قضایی صرفاً متوجه مصادیق مجرمانه خواهد بود و اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی و اجتماعی نیز باید همزمان از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا از گسترش و عادی‌سازی رفتارهای آسیب‌زا در جامعه جلوگیری شود.

دادستان کرمان در پایان تأکید کرد: ملاک عمل دستگاه قضایی، قانون است و هرجا رفتار یا فعالیتی واجد وصف مجرمانه باشد، بدون اغماض و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6925083

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
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      جناب دادستان ، به قطع و یقین شما در روزگار جوانی به یاد می آورید مرد خانه ( پدر در غیاب یا فوت آن ، برادر بزرگتر تا زمان ازدواج دختر ) حجاب توسط این اشخاص دختر را ملزم به رعایت حجاب و مراعات محرم و نا محرم می کردند. و در خانه بخت شوهر این وظیفه را بر عهده داشت . مهریه آن زمان هم بوده ولی مردی به زندان و یا اجبار نمی شده ( کی داد و کی گرفت ) متاسفانه در این زمان مهریه شد اهرم فشار خانم ها ، در نتیجه جامعه به این حال بد افتاد و کسی چاره ای ریشه ای برای آن ندارد . بچه های بی گناه طلاق زیاد شدن ..
    • محمدرضا IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
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      سلام . جناب دادستان ، در بدهکار شدن مردان به مهریه ، متاسفانه ، عاقدین که خطبه عقد را جاری می کنند ( نمایندگان دستگاه قضا ) . عواقب این معامله را گوشزد نمی کنند . ویا دولت و دستگاه قضایی که وظیفه پیشگیری از جرم را دارند . اطلاع رسانی لازم را به خانواده ها نمی کنند . برای خرید ماشین یا خانه حتی خرید پفک ، مالیات داده میشه ولی مهریه ( سکه و...) مالیات نداره اون وقت هر کسی پاشو به اندازه گلیمش دراز می کنه . کمی برای اصلاح قانون مهریه دیر شده . کسی جرات ازدواج نداره ...
    • محمدرضا IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 1
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      بسی جای تعجب ، بر اساس آموزه های دینی و کلام الله مجید ، مهریه بر زنی تعلق می گیرد که رعایت موازین شرع مقدس اسلام را بنماید ، پس چگونه زنی که اعتقاد به حجاب اسلامی ندارد ولی اعتقاد به مهریه دارد تعلق میگیرد. و یا مسایل دیگر که بازگو کردن آن برای هر انسان آزاده ای شرم دارد. ولی در قانون نادیده گرفته می شود.

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