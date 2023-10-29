به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز یک شنبه هفتم آبان ماه از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ شریفی افزود:، در بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه علامه از دهکده، بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب شاهد بار ترافیکی سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: در مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از یادگار و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ بمنظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بی نظمی‌ها و زرنگ بازی برای زودتر رسیدن به خروجی‌ها در رمپ ها و همچنین تغییر مسیرهای ناگهانی در حین حرکت باعث ترافیک و تصادف می‌شوند که از رانندگان تقاضا داریم در حین رانندگی ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بین خطوط حرکت کرده و جهت تغییر مسیر از چراغ راهنما استفاده کنند.

وی از راکبین موتورسیکلت خواست حتماً قبل از روشن نمودن موتورسیکلت خود از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کرده و جان خود را به خاطر سهل انگاری و عدم استفاده از کلاه ایمنی در سطح معابر به خطر نیاندازند.

سرهنگ شریفی گفت: تردد موتورسواران در داخل تونل‌ها ممنوع است زیرا موتورسیکلت بر روی دوچرخ در حال حرکت است و با کوچک‌ترین انحراف و ضربه واژگون شده و از آنجا که دیواره‌های تونل‌ها از بتن ساخته شده به محض برخورد سر موتورسواران با آن موجب حوادث غیرقابل جبران برای موتورسواران خواهد شد.

وی از راکبین موتورسیکلت خواست به دلیل انباشت گازهای آلاینده در داخل تونل‌ها و احتمال واژگونی ناگهانی موتورسیکلت به دلیل بیهوشی و تصادفات بدون برخورد، از تردد داخل تونل‌ها جدا خودداری و همواره از کلاه ایمنی و استاندارد جهت ترددهای خود در سطح شهر استفاده کنند.