رشد ۵۰۶۴ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز رشد بیش از ۵۰۰۰ واحدی را تجربه کرده است، در ۱ ساعت و ۱ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۳۴۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۴۸۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۰۱ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۷۵۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۱۴۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۱۴۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۴۳ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۳۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۵۰۴ میلیارد تومان قرار دارد.