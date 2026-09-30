به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از مدیریت سیلاب و روانآبهای اخیر در منطقه عشایری ارو طرود و روستای گدوک بدون خسارت قابلتوجه خبر داد.
فرماندار فیروزکوه، با اشاره به بارشهای اخیر و وقوع سیلاب در منطقه عشایری ارو طرود و روستای گدوک، اظهار کرد: با آمادهباش مدیریت بحران شهرستان و دستگاههای عضو، شرایط بهخوبی مدیریت شد و خوشبختانه خسارت قابلتوجهی گزارش نشده است.
وی افزود: در پی بارندگیهای اخیر، در منطقه عشایری ارو طرود و روستای گدوک شاهد شکلگیری روانآب و سیلاب بودیم که خوشبختانه مشکل خاصی برای مردم ایجاد نکرد.
فرماندار فیروزکوه ادامه داد: از ابتدای آغاز ناپایداری جوی، مجموعه مدیریت بحران شهرستان و دستگاههای عضو در آمادهباش قرار گرفتند و نقاط مستعد و مسیرهای عبور روانآبها بهصورت مستمر رصد شد.
زمانینژاد با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در مدیریت شرایط بحرانی، گفت: انتقال سریع اطلاعات از سوی شهروندان و ساکنان مناطق مختلف میتواند به مدیریت بهتر حوادث و کاهش آثار ناشی از مخاطرات جوی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کوهستانی شهرستان فیروزکوه و احتمال تداوم ناپایداریهای جوی، آمادگی دستگاههای عضو مدیریت بحران و پایش نقاط مستعد تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.
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