به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ضیغمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تبیینی با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: امروز ما در یک نبرد سخت و ترکیبی با دشمن قرار داریم. دشمن با تمام امکانات و ظرفیت‌های خود به جنگ ما آمده است، اما هنر نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که با تکیه بر توان داخلی و دانشِ لبه تکنولوژی جهان، در برابر این هجمه عظیم ایستادگی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه نقشه‌ها و محاسبات دشمن همواره با حضور مردم و هوشمندی نیروهای انقلاب به هم می‌خورد، افزود: در حالی که درگیر یک نبرد سخت نظامی بودیم، همزمان یک جنگ تمام‌عیار سایبری نیز جریان داشت. با این حال، صحنه به گونه‌ای مدیریت شد که قدرت کشور در اوج نمایان شود و اجازه داده نشد که مردم عادی، فشارهای ناشی از این جنگ را در زندگی روزمره احساس کنند.

سردار ضیغمی با اشاره به دستاوردهای عظیم کشور در شرایط جنگ اقتصادی گفت: اگرچه با چالش‌های اقتصادی ناشی از ترک‌فعل‌ها و تحریم‌ها مواجه هستیم، اما دستاوردهای بزرگی به دست آمده است.

وی گفت: با پای کار آمدن نیروهای مؤمن و انقلابی، بسیاری از شبکه‌های نفوذ شناسایی و منهدم شدند و ما در یک عملیات سنگین امنیتی، ۱۲۲ سرشبکه نفوذی را در ۳۲ استان کشور که قصد داشتند در «ساعت‌های صفرِ طلایی» ضربه وارد کنند، زمین‌گیر کردیم.

وی تصریح کرد: دشمن به تاب‌آوری ملت ایران غبطه می‌خورد و ما باید در برابر این توطئه‌ها بسیار هوشیار باشیم. یکی از نعمات بزرگ الهی، داشتن چنین ملت بزرگی است؛ لذا وظیفه ماست که برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم جهاد تبیین خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مسائل و التهابات موجود، مطالبه‌گری‌های دست‌ساخته دشمن است که با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد. ما باید مرز بین مسائل حقیقی و غیرحقیقی را برای مردم تبیین کنیم.

سردار ضیغمی در پایان خاطرنشان کرد: جنگ ما، زمانی «عسل» و شیرین خواهد شد که اتحاد ملی حفظ شود؛ چرا که دشمن تنها زمانی به اهداف خود می‌رسد که انسجام و وحدت ما را از بین ببرد. بنابراین حفظ این اتحاد و تقویت قدرت درونی، رمز پیروزی قطعی ما در این نبرد بزرگ بین حق و باطل است.