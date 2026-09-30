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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

هنرمندان کم‌بینا روی صحنه تئاتر می‌روند

هنرمندان کم‌بینا روی صحنه تئاتر می‌روند

نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» روی صحنه تالار محراب می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی مریم برفروشان هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب با بازی مریم برفروشان، محمد محمدی، حسن فتحعلی بیگی، حسین رجب فردی، مصطفی ساسانی اجرا می‌شود. ویژگی شاخص این اثر، حضور کارگردان و بازیگرانی است که با وجود آسیب بینایی به صحنه می‌روند.

مریم برفروشان کارگردان این اثر، دانش‌آموخته کارشناسی مردم‌شناسی، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دراماتراپی از انجمن دراماتراپی ایران است.

نگارش نمایشنامه‌های «این خانه کلنگی»، «خاک بی‌چنار» و «هجده به وقت تاریز» و بازیگردانی نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» از دیگر فعالیت‌های هنری وی به شمار می‌رود.

برفروشان در یادداشتی درباره این اجرا، با اشاره به سفر کریستف کلمب و تحقق رؤیایی باورناپذیر، نوشته است: «ما این قصه را روی صحنه زندگی می‌کنیم؛ در سرزمینی که برای بسیاری از مردمانش، اجرای حرفه‌ای و دقیق یک نمایش اندیشه‌ساز به کارگردانی هنرمندی کم‌بینا و با حضور بازیگرانی با همین آسیب، باورناپذیر می‌شود؛ و حالا مورد تحسین و تقدیر همان مردم عزیز است.»

نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» از ۹ تا ۲۹ مهر، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب میزبان علاقه‌مندان تئاتر است و مخاطبان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: رضا پورزارعی، تهیه‌کننده: مریم برفروشان، مجری طرح: علی اعتمادی، دستیار کارگردان: پوریا سالخورده، طراح گریم: آلاله بیگدلی، دستیار گریم : فاطمه زهرا علی آبادی، طراح لباس: سارا نظیری یان، طراح نور: مجید احمد آبادی، طراح صحنه: علی اعتمادی، مدیر صحنه: مجید میرزایی، منشی صحنه: فاطمه زهرا علی آبادی، عکاس: مجید میرزایی، انتخاب موسیقی: مریم برفروشان، طراح پوستر تولید محتوای دیجیتال و مدیر تبلیغات: پوریا سالخورده، تبلیغات: مصطفی اسکندری، محمدرضا صداقت و مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی.

کد مطلب 6963470

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