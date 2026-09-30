به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی مریم برفروشان هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب با بازی مریم برفروشان، محمد محمدی، حسن فتحعلی بیگی، حسین رجب فردی، مصطفی ساسانی اجرا می‌شود. ویژگی شاخص این اثر، حضور کارگردان و بازیگرانی است که با وجود آسیب بینایی به صحنه می‌روند.

مریم برفروشان کارگردان این اثر، دانش‌آموخته کارشناسی مردم‌شناسی، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دراماتراپی از انجمن دراماتراپی ایران است.

نگارش نمایشنامه‌های «این خانه کلنگی»، «خاک بی‌چنار» و «هجده به وقت تاریز» و بازیگردانی نمایش «قلاده‌ای برای یک سگ مرده» از دیگر فعالیت‌های هنری وی به شمار می‌رود.

برفروشان در یادداشتی درباره این اجرا، با اشاره به سفر کریستف کلمب و تحقق رؤیایی باورناپذیر، نوشته است: «ما این قصه را روی صحنه زندگی می‌کنیم؛ در سرزمینی که برای بسیاری از مردمانش، اجرای حرفه‌ای و دقیق یک نمایش اندیشه‌ساز به کارگردانی هنرمندی کم‌بینا و با حضور بازیگرانی با همین آسیب، باورناپذیر می‌شود؛ و حالا مورد تحسین و تقدیر همان مردم عزیز است.»

نمایش «رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» از ۹ تا ۲۹ مهر، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب میزبان علاقه‌مندان تئاتر است و مخاطبان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: رضا پورزارعی، تهیه‌کننده: مریم برفروشان، مجری طرح: علی اعتمادی، دستیار کارگردان: پوریا سالخورده، طراح گریم: آلاله بیگدلی، دستیار گریم : فاطمه زهرا علی آبادی، طراح لباس: سارا نظیری یان، طراح نور: مجید احمد آبادی، طراح صحنه: علی اعتمادی، مدیر صحنه: مجید میرزایی، منشی صحنه: فاطمه زهرا علی آبادی، عکاس: مجید میرزایی، انتخاب موسیقی: مریم برفروشان، طراح پوستر تولید محتوای دیجیتال و مدیر تبلیغات: پوریا سالخورده، تبلیغات: مصطفی اسکندری، محمدرضا صداقت و مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی.