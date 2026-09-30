به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه گروهی «رامش شب» که حاصل عکس‌های سیدصابر امامی و علیرضا امیدوند است، عصر چهارشنبه ۸ مهر در گالری شماره ۲ فرهنگسرای ارسباران افتتاح می‌شود.

به گفته پدیدآورندگان آثار این نمایشگاه، این مجموعه تلاشی است برای ثبت جهان شبانه نه از طریق آنچه در آن دیده می‌شود؛ بلکه از طریق اثری که نور، حرکت و زمان در فرآیند دیدن و عکاسی بر جای می‌گذارند. «رامش شب» از جایی آغاز می‌شود که دیدن جهان شبانه دیگر به معنای بازشناسی اشیاء نیست؛ از لحظه‌ای که نور، پیش از آن‌که چیزی را آشکار کند، خود به موضوع دیدن بدل می‌شود.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «شب، فارغ از هیاهوی عینی روز و شتاب زیست شهری، بستری است برای آشکار شدن آنچه در عادت روزمره پنهان می‌ماند. در این مجموعه، خیابان، معماری، چراغ‌ها، تابلوها، خودروها و نشانه‌های آشنای شهر دیگر موضوع بازنمایی نیستند؛ بلکه به ماده‌ خام تصویر بدل می‌شوند. آنچه در عکس‌ها باقی می‌ماند، نه شکل ثابت جهان، بلکه اثر عبور آن در زمان است: نوری که کشیده می‌شود، می‌پیچد، امتداد می‌یابد و در تاریکی به خط، منحنی، لکه، توده و بافت تبدیل می‌شود.

این عکس‌ها، تصویر تجربه‌شدن نور در بستر زمان و حرکت هستند و هر قاب، رد لحظه‌ای است که در آن جهان آشنا برای مدتی کوتاه از شکل معمول خود فاصله گرفته و دوباره ساخته شده است.

«رامش شب» دعوتی به درنگ و رها شدن در ریتم شب است؛ به تماشای جایی که مرز میان شهر و خیال، مشاهده و انتزاع، عکاسی و نقاشی به تدریج محو می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، کیفیتی از حضور است: نوری که در تاریکی حرکت کرده و پیش از محو شدن، برای لحظه‌ای، شکل جهان را از نو ساخته است.»

نمایشگاه «رامش شب» که متشکل از ۳۵ فریم عکس‌های امامی و امیدوند است، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در گالری شماره ۲ فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران آغاز به کار می‌کند و تا ۱۴ مهر از ساعت ۱۰ الی ۱۸ میزبان علاقه مندان خواهد بود.