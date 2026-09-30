به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز چهارشنبه ۸ مهرماه با تقویت جریانات شرقی، دمای هوا در استان چند درجه کاهش می‌یابد و آسمان در بیشتر مناطق ابری و مه‌آلود خواهد بود. در این مدت، هوای نسبتاً خنک همراه با رگبار موقتی باران به‌ویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی و شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به این شرایط، رعایت توصیه‌های مندرج در هشدار سطح زرد شماره ۲۱ مورد تأکید است.از روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه نیز با تقویت جریانات جنوبی، وزش باد گرمیج در مناطق مرکزی و جنوبی استان افزایش یافته و گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید خواهد بود.همچنین از روز جمعه ۱۰ مهرماه با نفوذ سامانه بارشی، ناپایداری‌های جوی در استان تشدید شده و تا اواسط هفته آینده، آسمانی ابری و مه‌آلود همراه با بارش باران، عمدتاً به صورت رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود