به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، در حاشیه هشتمین نشست میز ملی گردشگری دسترسپذیر، با اشاره به اهمیت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان، بر ضرورت ایجاد محیطی فراگیر و بدون مانع برای حضور و مشارکت همه شهروندان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.
حسینی با اشاره به مناسبتهای مرتبط با حوزه فعالیت سازمان بهزیستی، از جمله هفته ناشنوایان و کمشنوایان و هفته سالمندان، اظهار کرد: امروز باید نگاه ما به موضوع معلولیت و سالمندی از یک رویکرد صرفاً فردمحور و پزشکی به رویکردی اجتماعی تغییر کند؛ رویکردی که در آن، علاوه بر توجه به نیازهای فرد، محیط و جامعه نیز برای حضور و مشارکت مؤثر افراد آماده شود.
وی توضیح داد: در رویکرد پزشکی، بخش قابل توجهی از ظرفیت و سرمایه اجتماعی صرف درمان و توانبخشی فرد میشود، اما در رویکرد اجتماعی، رابطه میان فرد و محیط مورد توجه قرار میگیرد. اگر محیط مناسبسازی نشده باشد، حتی فردی که از توانمندیهای لازم برخوردار است نیز نمیتواند به شکل مطلوب در جامعه حضور پیدا کند و از ظرفیتهای خود بهره بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: جامعه فراگیر، جامعهای است که در آن موانع فیزیکی، ارتباطی، اطلاعاتی، آموزشی و اجتماعی تا حد امکان برطرف شده و همه افراد، صرفنظر از شرایط جسمی و سنی، امکان دسترسی برابر به خدمات و فرصتهای اجتماعی داشته باشند.
حسینی با تأکید بر اینکه مناسبسازی نباید بهعنوان لطف یا امتیاز به افراد دارای معلولیت تلقی شود، گفت: دسترسپذیری یک حق عمومی است و جامعه و دستگاههای مسئول موظفاند محیط را به گونهای طراحی کنند که همه شهروندان بتوانند از امکانات و خدمات آن استفاده کنند. اگر یک ساختمان، مسیر شهری، وسیله حملونقل، مدرسه، مرکز خدماتی یا فضای گردشگری برای بخشی از جامعه قابل استفاده نباشد، باید در طراحی و ساختار آن بازنگری شود.
دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور با اشاره به اقدامات این ستاد در زمینه توسعه مناسبسازی در دستگاههای مختلف افزود: برای تحقق جامعه فراگیر، همکاری میان دستگاههای اجرایی ضروری است و در همین راستا، نشستها و پیگیریهای مشترکی با دستگاههایی همچون وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، مدیریت شهری و سایر مجموعههای مرتبط انجام شده است تا موضوع دسترسپذیری به صورت جامع در برنامهها و زیرساختهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در صنعت گردشگری اظهار کرد: گردشگری یکی از حوزههایی است که باید در تمام زنجیره خدمات آن، موضوع دسترسپذیری مورد توجه قرار گیرد؛ از مسیر و حملونقل گرفته تا اقامت، بازدید از جاذبهها، استفاده از خدمات گردشگری، دریافت اطلاعات و بهرهمندی از فضاهای فرهنگی و تفریحی.
حسینی ادامه داد: برای توسعه گردشگری دسترسپذیر، لازم است استانداردهای مشخصی تدوین و اجرا شود و واحدها و سازوکارهای مرتبط با دسترسپذیری در مجموعههای گردشگری شکل گیرد. همچنین کارکنان و فعالان این حوزه باید آموزشهای لازم را برای ارائه خدمات مناسب به افراد دارای معلولیت و سالمندان دریافت کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای مراکز و تأسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: میتوان با طراحی نظامهای شناسایی و معرفی، صدور گواهی و ایجاد مشوقهای لازم، مجموعههایی را که استانداردهای دسترسپذیری را رعایت میکنند، به جامعه معرفی و از آنها حمایت کرد تا این رویکرد به تدریج در سراسر زنجیره گردشگری نهادینه شود.
وی با بیان اینکه گردشگری صرفاً به معنای جابهجایی و بازدید از مقصد نیست، افزود: گردشگری میتواند زمینهساز افزایش کیفیت زندگی، اشتغال، نشاط اجتماعی، مشارکت و حضور فعال افراد در جامعه باشد؛ بنابراین دسترسپذیری در این حوزه باید از یک اقدام موردی فراتر رفته و به بخشی از سیاستگذاری و برنامهریزی گردشگری تبدیل شود.
حسینی همچنین بر ضرورت آموزش مشترک میان سازمان بهزیستی و بخش گردشگری تأکید کرد و گفت: آموزش فعالان و کارکنان تأسیسات گردشگری در کنار تدوین استانداردهای مناسبسازی، میتواند زمینه ارائه خدمات حرفهایتر و شایستهتر به گروههای مختلف جامعه را فراهم کند.
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