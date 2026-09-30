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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری دسترس‌پذیر

امضای تفاهم‌نامه همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری دسترس‌پذیر

تفاهم‌نامه همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری دسترس‌پذیر امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، در حاشیه هشتمین نشست میز ملی گردشگری دسترس‌پذیر، با اشاره به اهمیت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان، بر ضرورت ایجاد محیطی فراگیر و بدون مانع برای حضور و مشارکت همه شهروندان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

حسینی با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با حوزه فعالیت سازمان بهزیستی، از جمله هفته ناشنوایان و کم‌شنوایان و هفته سالمندان، اظهار کرد: امروز باید نگاه ما به موضوع معلولیت و سالمندی از یک رویکرد صرفاً فردمحور و پزشکی به رویکردی اجتماعی تغییر کند؛ رویکردی که در آن، علاوه بر توجه به نیازهای فرد، محیط و جامعه نیز برای حضور و مشارکت مؤثر افراد آماده شود.

وی توضیح داد: در رویکرد پزشکی، بخش قابل توجهی از ظرفیت و سرمایه اجتماعی صرف درمان و توانبخشی فرد می‌شود، اما در رویکرد اجتماعی، رابطه میان فرد و محیط مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر محیط مناسب‌سازی نشده باشد، حتی فردی که از توانمندی‌های لازم برخوردار است نیز نمی‌تواند به شکل مطلوب در جامعه حضور پیدا کند و از ظرفیت‌های خود بهره بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: جامعه فراگیر، جامعه‌ای است که در آن موانع فیزیکی، ارتباطی، اطلاعاتی، آموزشی و اجتماعی تا حد امکان برطرف شده و همه افراد، صرف‌نظر از شرایط جسمی و سنی، امکان دسترسی برابر به خدمات و فرصت‌های اجتماعی داشته باشند.

حسینی با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی نباید به‌عنوان لطف یا امتیاز به افراد دارای معلولیت تلقی شود، گفت: دسترس‌پذیری یک حق عمومی است و جامعه و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند محیط را به گونه‌ای طراحی کنند که همه شهروندان بتوانند از امکانات و خدمات آن استفاده کنند. اگر یک ساختمان، مسیر شهری، وسیله حمل‌ونقل، مدرسه، مرکز خدماتی یا فضای گردشگری برای بخشی از جامعه قابل استفاده نباشد، باید در طراحی و ساختار آن بازنگری شود.

دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با اشاره به اقدامات این ستاد در زمینه توسعه مناسب‌سازی در دستگاه‌های مختلف افزود: برای تحقق جامعه فراگیر، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی ضروری است و در همین راستا، نشست‌ها و پیگیری‌های مشترکی با دستگاه‌هایی همچون وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، مدیریت شهری و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است تا موضوع دسترس‌پذیری به صورت جامع در برنامه‌ها و زیرساخت‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در صنعت گردشگری اظهار کرد: گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که باید در تمام زنجیره خدمات آن، موضوع دسترس‌پذیری مورد توجه قرار گیرد؛ از مسیر و حمل‌ونقل گرفته تا اقامت، بازدید از جاذبه‌ها، استفاده از خدمات گردشگری، دریافت اطلاعات و بهره‌مندی از فضاهای فرهنگی و تفریحی.

حسینی ادامه داد: برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر، لازم است استانداردهای مشخصی تدوین و اجرا شود و واحدها و سازوکارهای مرتبط با دسترس‌پذیری در مجموعه‌های گردشگری شکل گیرد. همچنین کارکنان و فعالان این حوزه باید آموزش‌های لازم را برای ارائه خدمات مناسب به افراد دارای معلولیت و سالمندان دریافت کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای مراکز و تأسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: می‌توان با طراحی نظام‌های شناسایی و معرفی، صدور گواهی و ایجاد مشوق‌های لازم، مجموعه‌هایی را که استانداردهای دسترس‌پذیری را رعایت می‌کنند، به جامعه معرفی و از آنها حمایت کرد تا این رویکرد به تدریج در سراسر زنجیره گردشگری نهادینه شود.

وی با بیان اینکه گردشگری صرفاً به معنای جابه‌جایی و بازدید از مقصد نیست، افزود: گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت زندگی، اشتغال، نشاط اجتماعی، مشارکت و حضور فعال افراد در جامعه باشد؛ بنابراین دسترس‌پذیری در این حوزه باید از یک اقدام موردی فراتر رفته و به بخشی از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گردشگری تبدیل شود.

حسینی همچنین بر ضرورت آموزش مشترک میان سازمان بهزیستی و بخش گردشگری تأکید کرد و گفت: آموزش فعالان و کارکنان تأسیسات گردشگری در کنار تدوین استانداردهای مناسب‌سازی، می‌تواند زمینه ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر و شایسته‌تر به گروه‌های مختلف جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 6963487
محدثه رمضانعلی

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