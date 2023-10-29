به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سمینار علمی «آب، غذای سالم و تندرستی» در تبیین نقش غذا به عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس ملت‌ها به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

این سمینار که پیش رویداد جشنواره ملی «خوان پارسی» غذای فراموش شده و گردشگری خوراک ایران است در قالب ۴ پنل تخصصی با حضور پژوهشگران و علاقمندان این حوزه در محل پژوهشگاه برگزار شد.

مهدیه بُد معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه در این نشست گفت: غذا در کنار سایر مؤلفه‌های فرهنگی مانند آداب و رسوم و زبان یکی از عناصر اصلی جاذبه‌های فرهنگی، گردشگری به شمار می‌آید، با این وجود به جاذبه‌های گردشگری غذا در برنامه‌ریزی مقاصد گردشگری کمتر توجه شده و این در حالی‌است که گردشگری غذا می‌تواند چشم‌انداز ظرفیت توسعه گردشگری ناحیه‌ای را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه گردشگری غذا یکی از راهکارهای جذب گردشگری در جهان است که به علت جذابیت‌ها نقش بسزایی در اشتغالزایی دارد تصریح‌کرد: در ایران بخصوص در مناطق روستایی هنوز به گردشگری غذا توجه نشده در حالی‌که رشد و توسعه آن می‌تواند به تحرک، پویایی و توسعه همه جانبه کمک کند.

در ادامه این نشست و در نخستین پنل با نام «روز جهانی غذا ۲۰۲۳ از دیدگاه محققین»، چرایی انتخاب شعار «آب زندگی، آب غذا از سوی سازمان جهانی غذا در سال ۲۰۲۳»، توسط فرناز نیک‌خواه دبیر علمی سمینار و مدیر عامل شتاب‌دهنده فاخر بوم دانشگاه علم و فرهنگ به بحث نهاده شد و سیدرضا نورانی رییس انجمن ارگانیک ایران موضوع «آب، غذای ارگانیک و سلامتی» را مطرح ساخت.

پنل دوم این سمینار با عنوان «غذا از دیدگاه مردم‌شناسی» برگزار و طی آن علیرضا حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری موضوع «غذا از دیدگاه مردم‌شناسی و فرهنگ» را به بحث نهاد، «جامعه‌شناسی غذا، فرهنگ و جامعه» از سوی مجتبی عارضی جامعه‌شناس و مدیر عامل شرکت عارضی مطرح شد و روشن بابایی همتی عضو هیأت علم دانشگاه گیلان موضوع «رشت، نخستین شهر خلاق خوراک شناسی ایران در یونسکو» را عنوان و به تشریح ابعاد آن پرداخت.

در پنل سوم تحت عنوان «غذا از دیدگاه طب ایرانی و سبک زندگی سالم» موضوعات «اصلاح عادات غذایی و تغذیه سالم در منظر طب ایرانی و مکمل» و «نقش تغذیه و غذای سالم در سبک زندگی سالم» به ترتیب توسط نفیسه حسینی یکتا مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کوروش جعفریان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد.

در آخرین و چهارمین پنل که با موضوع «نقش آموزش در طبخ غذای سالم» برگزار شد «اصول و رویکردهای آموزشی در طبخ غذای سالم در صنعت گردشگری و هتلداری» از سوی حسین شکوهی دبیر کمیته ارتباط با صنعت اتحادیه علمی گردشگران و هتلداری ایران مطرح و به بحث نهاده شد و «اهمیت آموزش و مهارت افزایی طبخ غذای سالم در رستوران‌ها» توسط محمد صارمی محقق و سرآشپز بین‌المللی بررسی شد.

در پایان این سمینار پوستر جشنواره ملی «خوان پارسی» با حضور مهدیه بد معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سید سعید هاشمی رییس انجمن علمی گردشگری ایران و رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، لیلی کاظم‌پور مدیر امور فناوری، مراکز رشد واحدهای فناوری معاونت و… رونمایی شد.