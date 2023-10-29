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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

محوله بزرگ کالای قاچاق در بندر گناوه کشف شد

محوله بزرگ کالای قاچاق در بندر گناوه کشف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال انواع ابزارآلات و لوازم یدکی قاچاق در آب‌های بندر گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح یکشنبه در حاشیه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: با استقرار نیروهای دریابانی در گمرکات استان، هوشیاری مرزبانان و همکاری مأمورین گمرک، یک فروند شناور باری حامل حجم زیادی انواع ابزارآلات و لوازم یدکی قاچاق در آب‌های بندر گناوه شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در بررسی شناور توقیف شده، ۱۳ دستگاه موتور دیزل، ۲ دستگاه ژنراتور برق، یک دستگاه پمپ باد و ۲ عدد فن رادیاتور که با هدف عرضه در بازار داخلی کشور بارگیری شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۳۱ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهم تحویل مراجع ذی صلاح شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانان، با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق کالا، اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه در مناطق ساحلی و دریایی را به قاچاقچیان نخواهند داد.

کد مطلب 5924394

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    نظرات

    • هادی GB ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 0
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      آیا واقعا تمام محموله با تمام وکمال ضبط وبه نهاد های قضایی تحویل شده یک نه یک سوم آن
    • RO ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      6 0
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      چنان نوشت کالای قاچاق انگار چی چی موتوربرق ....برامناطق محروم برق ندارن مورد استفاده میشه
    • حسین IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 1
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      حتما مال یه بیچاره است که گرفتن والله با تریلی راحت به مقصد میرسید
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
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      موتور برق که لازم میشه

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