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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

با حضور مسئولان؛

پروژه ۱۰۷۴ واحدی نهضت ملی مسکن دامغان کلنگ زنی شد

پروژه ۱۰۷۴ واحدی نهضت ملی مسکن دامغان کلنگ زنی شد

دامغان- آئین شروع عملیات اجرایی آماده سازی اراضی و ساخت یک هزار و ۷۴ واحد نهضت ملی مسکن دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین شروع عملیات اجرایی آماده سازی اراضی و ساخت یک هزار و ۷۴ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان دامغان صبح یکشنبه با حضور استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن ورزشی شهدای مدافع حرم برگزار شد.

فرماندار دامغان در این مراسم ضمن بیان اینکه عملیات آماده سازی اراضی و احداث یک هزار و ۷۴ واحد ویلایی مسکن ملی آغاز می‌شود، تاکید کرد: جوانان دامغان با اجرای این مهم، طعم شیرین صاحب خانه شدن را می‌چشند.

مهدی بندرآبادی افزود: طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های راهبردی برای جبران کسری ساخت و ساز در سال‌های اخیر است.

وی همچنین بیان کرد: امیدواریم با این کلنگ زنی سرعت ساخت و ساز در شهرستان دامغان برای جبران کسری‌های ساخت و ساز بیش از پیش افزایش یابد.

فرماندار دامغان نهضت ملی مسکن را یکی از طرح‌های کلیدی دولت در راستای تسریع ساخت و ساز مسکن مورد نیاز جامعه دانست و تاکید کرد: در مقاطعی با انباشت تقاضا برای خانه مواجه شدیم و لذا دولت سیزدهم تلاش دارد از این طریق مشکل مسکن را حل کند.

بندرآبادی با بیان اینکه با نهضت ملی مسکن تلاش داریم تا از لحاظ مسکن در شهرستان بی نیاز شویم، بیان کرد: تلاش‌های خوبی در سطح استانی برای رفع مشکل مسکن جوانان وجود دارد.

کد مطلب 5924435

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