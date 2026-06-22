دامغان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از اجرای مرحله نخست واگذاری زمین در سایت ۵۹ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان خبر داد و گفت: در این مرحله قرارداد مربوط به ۲۷۰ متقاضی تحویل داده شد.