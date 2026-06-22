https://mehrnews.com/x3cpmQ ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ کد مطلب 6867684 استانها سمنان استانها سمنان ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ واگذاری زمینهای نهضت ملی مسکن در دامغان؛ ۲۷۰ متقاضی صاحب قرارداد شدند دامغان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از اجرای مرحله نخست واگذاری زمین در سایت ۵۹ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان خبر داد و گفت: در این مرحله قرارداد مربوط به ۲۷۰ متقاضی تحویل داده شد. کد مطلب 6867684 کپی شد مطالب مرتبط ۳۲۰ نفر دامغانی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبتنام کردند ۱۱۲ خانه به مدجویان بهزیستی دامغانی تحویل میشود یک عقاب گرفتار شده در مسکن مهر دامغان نجات یافت رشد اقتصادی دامغان ۱۶ درصد است مسکن مهر بزرگترین برنامه عمرانی و اقتصادی دولت های نهم و دهم بوده است ۴۵۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن در دامغان نیاز است دامغان ۳۹۰۰ واحد مسکن مهر دارد/ ۳۰۰ واحد بدون متقاضی ۲۵۰۰ دامغانی در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند پروژه ۱۰۷۴ واحدی نهضت ملی مسکن دامغان کلنگ زنی شد مسكن مهر دامغان سرآمد دیگر نقاط استان سمنان/یک پيمانكار خلع يد می شود برچسبها نهضت ملی مسکن مسکن و شهرسازی استان سمنان سید محمد حسینی
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