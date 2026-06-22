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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

واگذاری زمین‌های نهضت ملی مسکن در دامغان؛ ۲۷۰ متقاضی صاحب قرارداد شدند

واگذاری زمین‌های نهضت ملی مسکن در دامغان؛ ۲۷۰ متقاضی صاحب قرارداد شدند

دامغان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از اجرای مرحله نخست واگذاری زمین در سایت ۵۹ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان خبر داد و گفت: در این مرحله قرارداد مربوط به ۲۷۰ متقاضی تحویل داده شد.

کد مطلب 6867684

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