به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قلی پور باقری پیش ازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و فعالین فضای مجازی بابیان اینکه صهیونیست‌ها همچون گرگ صفتانی هستند، چون حریف سربازان و سرداران مقاومت نمی‌شوند مردم بیگناه و غیرنظامی را در غزه مظلوم قتل وعام می‌کنند، این جنایات را محکوم کرد و درباره ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس اظهار داشت: آمار ثبت‌نام نهایی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به ۶۰ نفر رسید. ‎

وی با اشاره به اینکه نام‌نویسی از متقاضیان نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز سوم آبان ادامه داشت، افزود: درحوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار ۱۰۵ نفر پیش ثبت نام انجام دادند و از این تعداد ۶۰ نفر برای انتخابات دوازدهمین دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نام نویسی نهایی را انجام دادند که از نظر ترکیب جنسیتی ۵۷ نفر آقایان (۹۵ درصد) و ۳ نفر بانوان (۵ درصد) هستند.

وی همچنین در خصوص محدوده سنی داوطلبان اعلام کرد: جوان‌ترین داوطلب متولد ۱۳۷۲و مسن‌ترین داوطلب متولد ۱۳۳۴ است و بیشترین شرکت کنندگان در شهرستان بابلسر از بین گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بود که تعداد آنها ۱۶ نفر می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی مدرک تحصیلی، داوطلبان در این شهرستان با مدرک کارشناسی ارشد به تعداد ۴۴ نفر می‌باشند.

فرماندار بابلسر تصریح کرد: هیئت اجرایی از ۳ تا ۱۸ آبان فرصت دارد تا صلاحیت داوطلبین را بررسی کند و نظر هیئت اجرایی ۱۸ آبان اعلام خواهد شد.

قلی پور باقری در پایان گفت: تعداد شعب اخذ رأی در بابلسر ۸۶ شعبه، بهنمیر ۴۱ شعبه، رودبست ۴۳ شعبه، وجمعا ۱۷۰ شعبه اخذ رأی در بابلسر است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.