به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قلی پور باقری پیش ازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و فعالین فضای مجازی بابیان اینکه صهیونیستها همچون گرگ صفتانی هستند، چون حریف سربازان و سرداران مقاومت نمیشوند مردم بیگناه و غیرنظامی را در غزه مظلوم قتل وعام میکنند، این جنایات را محکوم کرد و درباره ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس اظهار داشت: آمار ثبتنام نهایی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به ۶۰ نفر رسید.
وی با اشاره به اینکه نامنویسی از متقاضیان نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز سوم آبان ادامه داشت، افزود: درحوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار ۱۰۵ نفر پیش ثبت نام انجام دادند و از این تعداد ۶۰ نفر برای انتخابات دوازدهمین دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نام نویسی نهایی را انجام دادند که از نظر ترکیب جنسیتی ۵۷ نفر آقایان (۹۵ درصد) و ۳ نفر بانوان (۵ درصد) هستند.
وی همچنین در خصوص محدوده سنی داوطلبان اعلام کرد: جوانترین داوطلب متولد ۱۳۷۲و مسنترین داوطلب متولد ۱۳۳۴ است و بیشترین شرکت کنندگان در شهرستان بابلسر از بین گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بود که تعداد آنها ۱۶ نفر میباشد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی مدرک تحصیلی، داوطلبان در این شهرستان با مدرک کارشناسی ارشد به تعداد ۴۴ نفر میباشند.
فرماندار بابلسر تصریح کرد: هیئت اجرایی از ۳ تا ۱۸ آبان فرصت دارد تا صلاحیت داوطلبین را بررسی کند و نظر هیئت اجرایی ۱۸ آبان اعلام خواهد شد.
قلی پور باقری در پایان گفت: تعداد شعب اخذ رأی در بابلسر ۸۶ شعبه، بهنمیر ۴۱ شعبه، رودبست ۴۳ شعبه، وجمعا ۱۷۰ شعبه اخذ رأی در بابلسر است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار میشود.
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