بازداشت مدیران دو شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به فعالیت تعدادی از شرکت‌های پیش فروش خودرو در تاکستان مجموعه قضائی به صورت قاطع با افرادی که در قالب شرکت و واحدهای صنفی بدون مجوز در زمینه پیش فروش خودرو فعالیت کرده و با شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری می‌کنند شناسایی و برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر مدیران دو شرکت پیش فروش خودرو که با جذب سرمایه‌های مردم با اقدامات متقلبانه وعده تحویل خودرو داده بودند با دستور قضائی دستگیر شدند.

صمدی اظهار کرد: مدیر یکی از این شرکت‌ها که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های بیش از هزار نفر را دریافت نموده دستگیر شده و تعداد ۴ نفر از مدیران شرکت دیگر که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ نفر جمع آوری کرده بود نیز در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان بیان کرد: این افراد علی رغم فرصت دستگاه قضائی برای عودت سرمایه‌های مردم در روزهای اخیر اقدام مؤثری انجام نداده به همین دلیل بعد از دستگیری مدیران این شرکت‌ها و تشکیل پرونده قضائی اقدامات لازم برای پرداخت بدهی مالبختگان صورت خواهد گرفت.