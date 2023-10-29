به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، سروو موتور یک عملگر چرخشی یا خطی است که امکان کنترل دقیق زاویه یا حرکت خطی، سرعت و شتاب، با استفاده از آن امکان‌پذیر است. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان عضو پارک فناوری پردیس توانسته است با تحقیقات گسترده در این عملگر، سروو موتور BLDC را تولید کند.

محسن مدرس، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به گستردگی حوزه‌های استفاده از سروو موتورها، گفت: این عملگر در صنایع مختلفی که نیاز به حرکت دقیق بازوهای مکانیکی وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به صنایع رباتیک، خودروسازی، پزشکی و درمانی اشاره کرد.

وی افزود: ما در این شرکت سال‌ها در طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی و مکاترونیکی در پارک فناوری پردیس فعالیت داشتیم و محصولات گوناگونی در این زمینه تولید و به بازار عرضه کردیم که از آن جمله می‌توانیم به طراحی و ساخت سروو موتور BLDC اشاره کنیم.

مدرس، کاربرد سروو موتور BLDC را برای اسکن فرودگاهی دانست و یادآور شد: سروو موتورها، دارای حرکت دقیق و ثابت در محیط کوچک هستند و انتقال نیرو مستقیماً با اتصال بازوی مکانیکی به موتور صورت می‌پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: موتورهای مورد استفاده کنونی با توجه به اینکه ترکیبی از موتور و گیربکس و دارای لرزش هستند، ضمن آنکه دقت کافی را ندارند، همچنین به دلیل حجم بالایی که این موتورها دارند، در محیط‌های کوچک قابل استفاده نبوده و فضای زیادی را اشغال می‌کنند.

مدرس گفت: قیمت بالا و ارزبری زیاد نمونه‌های مشابه موجب شده تا استفاده از محصول مشابه خارجی از اولویت خارج شود. قیمت محصول تولیدی این شرکت با یک پنجم نمونه خارجی و به صورت کاملاً بومی در کشور تولید شده است.