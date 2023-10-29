به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در سفر روز یکشنبه خود به شهر سلیمانیه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اجرای توافقنامه امنیتی میان این کشور با ایران در مراحل نهایی است و منطقه مرزی با ایران از گروه های مسلح تخلیه شده است.

الاعرجی گفت که سفر وی و دیدارش با بافل طالبانی، دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان در راستای تقویت روابط و پیگیری توافق امنیتی میان عراق و ایران است.

وی اعلام کرد: پیشرفت بالایی در این توافقنامه که اجرای آن مورد تأیید همه طرف هاست، صورت گرفته است. ما در حال اجرای آخرین مراحل این توافقنامه هستیم و همکاری بالایی از سوی تمامی برادران در اقلیم کردستان عراق و همچنین در سلیمانیه و نیز از سوی تمامی دستگاه های امنیتی و احزاب سیاسی وجود دارد.: پیگیری هایی از جانب نخست وزیر عراق در این پرونده برای حفاظت از امنیت کشور و عدم نقض حاکمیت و عدم اجازه به هر نهاد مسلح برای استفاده از خاک عراق وجود دارد.

الاعرجی ادامه داد: مفاد مهم اجرا شده از توافق امنیتی با ایران، تخلیه منطقه مرزی از هرگونه گروه های مسلح در طول مرز با ایران و انتقال آنان به مناطق دیگر و نیز خلع سلاح آنان است. ما اکنون در صدد اجرای سایر مفاد این توافقنامه هستیم که منجر به ثبات کامل خواهد شد.

مشاور امنیت ملی عراق از وجود اراده عراقی از بغداد تا اقلیم برای پایان دادن به این پرونده سخن گفت و اعلام کرد که همکاری از سوی ایران وجود دارد.

الاعرجی درخصوص امکان امضای توافقنامه ای مشابه با ترکیه نیز گفت: عراق به دنبال پایان دادن به این پرونده مهم و حساس با ترکیه است، چراکه این کشور یک همسایه بزرگ مانند ایران است و عراق به دنبال جلوگیری از فعالیت هرگونه گروه مسلح و توقف اقدامات نظامی است که از خاک خود انجام می شود. تلاش هایی از سوی تمام طرف ها برای دستیابی به یک فرمول تفاهم در پایان دادن کامل به این پرونده وجود دارد.