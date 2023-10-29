به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالله محمدی مدیر کل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (مرکز طب کار) وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد.

محمدی با اشاره به تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خاطر نشان کرد: براساس این تفاهم نامه از پتانسیل زیر ساختی و تخصص و تجربه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بهره گرفته خواهد شد.

وی افزود: «همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب در امر آموزش دوره های تخصصی مورد نیاز در حوزه های مختلف»، «برگزاری دوره های بازآموزی مشاوران حفاظت فنی و ایمنی در حوزه های ایمنی برق، ایمنی دیگ بخار، ایمنی بالابر و جرثقیل، سیستم های اعلان حریق، ارزیابی مدیریت ریسک، ایمنی ساختمان، ایمنی معدن و ایمنی آسانسور»، «برگزاری آزمون (کتبی و یا مجازی) برای شرکت کنندگان در دوره های تخصصی مرکز طب کار در هر واحد متقاضی اجرا» و «برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی ویژه مسئولین ایمنی صنایع منتخب کشور و مشاوران و خدمت دهندگان در حوزه حفاظت فنی» از جمله اهداف این تفاهم نامه همکاری است.

محمدی با بیان اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت نام می توانند به سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (مرکز طب کار) به آدرس اینترنتی prkar.pcls.gov.ir مراجعه کنند، گفت: در این زمینه لازم است از هر واحد دانشگاهی فردی به عنوان نماینده معرفی شود تا صرفا برای ایشان کلمه کاربری و گذر واژه عبور تعریف شود که این امر نیز برای تک تک افراد معرفی شده توسط تمام واحد های دانشگاهی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به تفاهم نامه مذکور و جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی در راستای افزایش درآمد غیر شهریه ای، واحدهایی که متقاضی برگزاری دوره و یا آزمون های مرتبط با طب کار هستند باید در سه بخش مختلف (مدیریت ارشد، حقوقی و نماینده آموزشی) احراز هویت شوند که به منظور سرعت بخشی و یکپارچگی در این امر، مطابق با توافق صورت گرفته با شرکت زیرساخت سامانه مربوط به مرکز طب کار، برای تمامی واحدهای دانشگاهی در بخش احراز هویت براساس اطلاعات دریافتی شامل: کد ملی، شماره همراه برای تمامی افراد حقوقی در واحدهای دانشگاهی پیامک کلمه کاربری و گذرواژه ارسال شده است. واحدهای دانشگاهی از این طریق می توانند اقدام کرده و لزومی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ندارند.

محمدی درادامه از تمام واحدهای دانشگاهی که دارای توانمندی در زمینه تفاهم نامه مذکور هستند، خواست به صورت جدی وارد شوند تا گامی موثر در راستای تحقق شعار دانشگاه مساله محور بردارند.

وی شماره تماس 47353229 – 021 حوزه شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه را به منظور پاسخگویی به سوالات متقاضیان اعلام کرد.