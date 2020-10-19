۳ تفاهم نامه همکاری بین وزارت کار و جهاد دانشگاهی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی امروز در نشستی که در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی به منظور همکاری و تعامل در حوزه های آموزش و پژوهش ایمنی کار برگزار شد، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی یکی از مراکزی است که با تلاش علمی و پژوهشی توام با روحیه انقلابی و ایثارگری علاوه بر نقش آفرینی در ارتقاء سطح علمی و دانش کشور توانسته بستر مناسب را برای توسعه شرکت های دانش بنیان و زمینه فعالیت های استارتاپ ها و اقتصاد دیجیتال در کشور فراهم کند.

معاون روابط کار با اشاره به ۳ تفاهم نامه منعقد شده این وزارتخانه با جهاد دانشگاهی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی، گفت: یکی از این تفاهم نامه ها بین موسسه علم و فرهنگ با مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است.

به گفته شاکرمی با بسترهایی که این تفاهم نامه به وجود آورده جهاد دانشگاهی و به ویژه دانشگاه علم و فرهنگ می تواند ماموریت های حوزه روابط کار در زمینه آموزش های ایمنی و تدوین استاندارد وسایل حفاظت فردی را در آینده توسعه دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت ها در این حوزه، سلامت نیروی کار است، خاطر نشان کرد: در بحث سلامت نیروی کار، آموزش بسیار مهم است و می توان در آموزش های عمومی و تخصصی از ظرفیت های این دانشگاه استفاده کرد.

معاون روابط کار با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ بازرس در مقاطع مختلف، افزود: می توان با استفاده از ظرفیت های مختلف دولتی، موسسات خصوصی و مراکز علمی از جمله دانشگاه علم و فرهنگ و با امضای تفاهم نامه بسترهای همکاری لازم را برای ارتقای علمی و حتی تحصیلات تکمیلی آنان فراهم کرد.

وی افزود: در رابطه با سلامت نیروی کار به ویژه در شرایط تحریم به تدوین استاندارد وسایل حفاظت فردی مورد استفاده نیروی کار اعم از وسایل تولیدی داخل و وارداتی نیازمند هستیم.

شاکرمی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با دو مشکل ورود وسایل و تجهیزات غیراستاندارد و تولید به دلیل تحریم ها روبرو هستیم، عنوان کرد: به اعتقاد من جهاد دانشگاهی با توان علمی و پژوهشی در زمینه تهیه و تولید حفاظت فردی می تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به گسترده شدن جامعه کار و تولید کشور و تغییر ارائه خدمات از روش سنتی به روش الکترونیکی گفت: یکی دیگر از توجهات ما ارائه خدمات الکترونیکی شفاف، سالم و سریع به جامعه هدف است.