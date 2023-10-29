ایران راهبری جهان اسلام را در تمدن نوین اسلامی بر عهده خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان نمایندگی ولی فقیه در رده‌های مختلف سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، سپاه و روحانیت را از جمله اهداف اصلی دشمن دانست و اظهار کرد: باید اتحاد و همدلی برای غلبه بر دشمن و خنثی‌سازی نقشه‌های آن تلاش کرد و مشغول شدن به هر چیزی غیر از این موضوعات باعث اتلاف انرژی نیروهای خودی و کم اثر شدن فعالیت‌ها خواهد شد.

وی، مسئولان دفاتر نمایندگی وی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان را حلقه وصل سپاه و ائمه جمعه شهرستان‌ها دانست و عنوان کرد: ائمه جمعه، سپاه و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در کنار یکدیگر و تعامل بی‌نظیر اتفاقات بزرگی را برای انقلاب اسلامی رقم زده‌اند به همین جهت باید این اتصال میان سپاه و ائمه جمعه تقویت شود که این مهم بر عهده مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با ذکر این نکته در داخل کشور و جهان اسلام در حال تجربه شرایط خاصی هستیم، عنوان کرد: اعتقاد داریم در حال حاضر چه در مسائل داخلی و چه مسائل بین‌المللی در یک مرحله گذار تمدنی هستیم.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با اشاره به این نکته که تحقق یک تمدن نوین دارای فرایندی چند مرحله‌ای است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله گذار به سمت تمدن نوین اسلامی قرار داریم. اتفاقاتی که در فلسطین نیز در حال رخ دادن است بخشی از همین معادله گذار است که باید به خوبی و سربلندی از این مسئله عبور کنیم.

وی، با ذکر این نکته که نگاه‌های جهان اسلام به سمت ایران معطوف است، مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در آینده‌ای نزدیک نقش راهبری و برنامه‌ریزی جهان اسلام در تمدن نوین اسلامی ایفا کند. جهان اسلام در حال حاضر می‌داند تنها کشوری که می‌تواند بدون هیچ ملاحظه‌ای از مسلمانان در برابر ابر قدرت‌ها دفاع کند، جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه بندرعباس، با اشاره به خرد شدن هیمنه نظام استکباری غرب، تشریح کرد: نگاهی که برخی از کشورهای اسلامی نسبت به صهیونیست‌ها دارند در حال فروپاشی است؛ یعنی فروپاشی افکار کشورهای اسلامی نسبت به این موضوع که کشورهای غربی امکان تأمین امنیت آن‌ها را دارند آغاز شده است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، اتفاقاتی که در مدت اخیر در فلسطین اشغالی رخ داد قابل جبران و ترمیم نخواهد بود، گفت: شرایط برای جهان غرب و اسرائیل به هیچ عنوان مانند پیش از طوفان الاقصی نخواهد بود و جهان اسلام را یک قدم دیگر به هدف خود نزدیک‌تر کرد.

وی، با اشاره تغییر معادلات جهان اسلام، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای مسلمان جهان، قدرت ایران در رهبری و حمایت از جهان اسلام را درک کردند و این مهم باعث حضور مؤثر ایران در مناسبات و معادلات جهان شده است.