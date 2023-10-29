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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

فوتبال انتخابی المپیک- استرالیا

تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال زنان مقابل چین تایپه

تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال زنان مقابل چین تایپه

تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین تایپه در دومین مسابقه انتخابی المپیک به نتیجه تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین مسابقه انتخابی المپیک از ساعت ۱۳:۴۰ به وقت تهران به مصاف چین تایپه رفت. این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

زهرا خواجوی، بهناز طاهرخانی، فاطمه امینه برازجانی، زهرا سربالی، مونا حمودی، حدیث بساط شیر، ملیکا محمدی، زهرا قنبری (کاپیتان)، شبنم بهشت، افسانه چترنور و نگین زندی در ترکیب ابتدایی تیم ایران قرار داشتند.

شاگردان آزمون در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های استرالیا، چین‌تایپه و فیلیپین همگروه هستند. ملی‌پوشان در اولین مسابقه مقابل استرالیا شکست خورند و با چین‌تایپه هم مساوی کردند. آنها در آخرین مسابقه خود چهارشنبه، دهم آبان به مصاف فیلیپین می‌روند.

کد مطلب 5924820
سیده فرزانه شریفی

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