به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در حال حاضر خدمات مورد ارائه در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور عموما به تامین فضای کار و برخی خدمات مانند مشاوره کسب و کار، شتاب‌دهی، سرمایه‌گذاری اولیه و ... محدود می‌شود؛ در حالی که در فرآیند ایده تا محصول، یکی از بخش‌هایی که اغلب فناوران دچار چالش اساسی برای انجام آن هستند، ساخت نمونه اولیه است.

برای رفع چالش‌های این حوزه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور ایجاد زیرساخت حمایت و کمک به تسریع فرآیند ساخت نمونه اولیه محصولات فناورانه، اقدام به ایجاد شبکه ملی ساخت سریع فناوری‌های راهبردی کرده و مراکز علاقه‌مند دارای زیرساخت «ساخت و تولید» می‌توانند در این سامانه عضو شوند.

مراکز ساخت سریع برای پاسخ به نیازهای شرکت‌های فناور فاقد زیر ساخت برای تولید ایجاد شده است که با دارا بودن زیرساخت‌ها و قابلیت‌هایی، خدمات ساخت سریع را به متقاضیان ارائه می‌دهند.