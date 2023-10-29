به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست مشترک مسئولان صندوق نوآوری و جمعی از سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ برگزار و طی آن چالش‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری در این نشست، به تشریح خدمات این صندوق به زیست‌بوم نوآوری کشور به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اگرچه فاصله ما در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) با دنیا زیاد است، اما خوشبختانه در داخل کشور سازوکار خوبی در این بخش پیش‌بینی شده است. از لحاظ زیرساخت‌ها و تدوین قوانین و مقررات از وضعیت خوبی برخورداریم و در عین حال بخش خصوصی هم تحرکات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام داده است.

وی در ادامه از استقبال شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری سخن گفت و افزود: امروز صندوق‌های VC خوبی در کشور شکل گرفته است و در عین حال قانون نیز برای کسانی که وارد این حوزه در شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری شوند، مشوق‌هایی خوبی از جمله اعتبار مالیاتی در نظر گرفته است.

خیاطیان در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ضمانت‌نامه‌ها از نیازهای اصلی شرکت‌ها است و دانش‌بنیان‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. از طریق تعاملی که با شبکه بانکی کشور داریم، توانسته‌ایم صدور ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کنیم. در حوزه توانمندسازی نیز سعی می‌کنیم در قالب آموزش، مشاوره و کمک‌های بلاعوضی که در اختیار دانش‌بنیان‌ها قرار می‌دهیم به توانمندسازی آنها کمک کنیم. همچنین در بخش صادرات نیز زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی را فراهم کرده‌ایم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه ما در صندوق نوآوری مجموعه خدماتی متنوعی را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کنیم و در کنار آن، اولویت‌های دیگری را نیز مدنظر داریم، به موضوع «رشد تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد و گفت: «رشد تولید دانش‌بنیان» از موضوعاتی است که در دوره جدید فعالیت صندوق نوآوری با جدیت آن را دنبال می‌کنیم، به ویژه آنکه این موضوع برگرفته از شعار سال جاری است.

وی به بخشی از جزئیات این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس بسته‌ای که در این زمینه آماده کرده‌ایم، از شرکت‌های دانش‌بنیانی که ظرفیت رشد تولید داشته باشند، حمایت ویژه می‌کنیم. در این زمینه بر اساس شرایط مشخص و با ضمانت صندوق نوآوری، تسهیلات «رشد تولید دانش‌بنیان» از سوی شبکه بانکی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

خیاطیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه موضوع صادرات محصولات دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار است، گفت: در کنار حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی و پذیرش هیئت‌های تجاری برای مذاکره و عقد قرارداد با دانش‌بنیان‌ها، به دنبال آن هستیم که خط اعتباری ارزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان که قابلیت صادرات محصولات دانش‌بنیان دارند، در نظر گرفته شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به اینکه این صندوق از تولید فراسرزمینی شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها علاقه‌مند به توسعه موضوع «ساخت کشور»(made in …) هستند؛ بر این اساس اگر یک مجموعه دانش‌بنیان، بخشی از تولید (ریبرندینگ و بسته‌بندی و …) خود را در کشور دیگر انجام دهد، به شرط اینکه ریشه و اصل تولید در داخل ایران باشد، از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی موضوع دانش‌بنیان را یک موضوع جذاب و روز کشور توصیف کرد و گفت: دانش‌بنیان‌ها هم ارزش افزوده و هم تولید فناوری می‌کنند که این تولید فناوری باعث اقتدار هر کشوری است. این حوزه برای نگه‌داشت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بستر بسیار مناسبی است که نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جدی دارد.

سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها از منظر مسئولیت اجتماعی

وی در ادامه سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیانی را نوعی انجام مسئولیت اجتماعی توصیف کرد و خطاب به سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ گفت: در کنار همه فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌دهید، توجه ویژه‌ای به موضوع دانش‌بنیان‌ها داشته باشید و از دید مسئولیت اجتماعی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نگاه کنید.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: دانش‌بنیان‌های ما به دانش فنی دست یافته و محصولات متعددی تولید کرده‌اند و برای افزایش ظرفیت تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. ما در صندوق نوآوری آمادگی داریم توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را به سرمایه‌گذاران معرفی و زمینه‌های مناسب برای تعامل سرمایه‌گذاران با دانشگاهیان و دانش‌بنیان‌ها را فراهم کنیم. اگر سرمایه‌گذاران طبق مکانیزمی که در صندوق نوآوری تدوین کرده‌ایم، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، اصل سرمایه توسط صندوق تضمین می‌شود.

خیاطیان در پایان یادآور شد: این جلسه با هدف آشنایی هرچه بیشتر طرفین با ظرفیت‌های یکدیگر برگزار شد و در ادامه این جلسات می‌توانیم چند مورد را تبیین و سازوکار آن را مشخص کنیم تا به یک الگوی ایده‌آل برای همکاری مشترک برسیم. معتقدم در شرایط فعلی می‌توانیم در تعامل و همکاری با یکدیگر، کارها و اتفاقات خوبی را (در حوزه دانش‌بنیان‌ها) رقم بزنیم.

حاشیه سود در حوزه فناوری بسیار بالا است

دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در سخنانی در این نشست گفت: هرچقدر میزان فناوری به‌کار گرفته شده در یک محصول بیشتر باشد، ارزش افزوده محصول نیز بیشتر می‌شود. حاشیه سود در حوزه فناوری بسیار بالا است و از جذابیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: طرح‌هایی در حوزه دانش‌بنیان داریم که در یک سال ۱۰۰ درصد سود داشته است. این حوزه طرح‌های متنوعی در بخش‌های بیوتکنولوژی، نانو، هوش مصنوعی و … دارد و محصولات دانش‌بنیان زیادی تولید شده‌اند که حتی مشتری نیز پای این محصولات نشسته است، اما برای افزایش ظرفیت تولید نیاز به حضور سرمایه‌گذار دارند. ابزارهای مختلفی در صندوق نوآوری در اختیار داریم و می‌توانیم در تعامل و همکاری مشترک، اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای های‌تک ایرانی

دکتر کمیل شاعری، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: در تعامل با سایر نهادها، درحال تدوین فهرست نیازهای کشور هستیم تا آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم. در عین حال به فکر راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای دوست هستیم که ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای های‌تک ایرانی است، تصریح کرد: از سوی دیگر، صندوق سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز فرصت بسیار خوبی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آن حضور داشته باشند و تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بسیار مفید و اثربخش باشد.

اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها

دکتر علی ناظمی، مشاور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این نشست با اشاره به ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: براین اساس اگر در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنید، دولت به شما برگشت مالیات (اعتبار مالیاتی) می‌دهد. حوزه دانش‌بنیان، ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت بخش خصوصی و حضور سرمایه‌گذاران است.

همچنین در این نشست، سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ برخی چالش‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند. تهیه فهرست به‌روز شده‌ای از نیازهای موجود، تعامل بیشتر بین سرمایه‌گذاران و صندوق نوآوری برای آشنایی با ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به بحث زیرساخت‌های مورد نیاز و ضرورت استفاده از فکرهای جوان، از جمله مواردی بودند که در این نشست مطرح شدند.